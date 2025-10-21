Ледяной хет-трик от БК Балтбет: фрибеты до 500 рублей за ординары на хоккей

Чтобы забрать приз, необходимо выполнить следующие требования:

1. Создайте аккаунт в БК «Балтбет», если еще не зарегистрированы.

2. На странице акции нажмите «Участвовать».

3. Сделайте 3 победных ординара на хоккей в течение 3 дней. Каждая ставка должна быть не меньше 1000 рублей и с кэфом от 1.60.

4. Забирайте фрибет до 500 рублей после выполнения всех условий.

Конкретная сумма бонуса варьируется в зависимости от опыта игрока.