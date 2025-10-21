Ледяной хет-трик от БК Балтбет: фрибеты до 500 рублей за ординары на хоккей

Букмекерская контора «Балтбет» запускает специальное промо для любителей хоккея. Чтобы получить приз, нужно сделать 3 выигрышных ординара на хоккейные матчи. После этого игрок получит фрибет на сумму до 500 рублей.
Чтобы забрать приз, необходимо выполнить следующие требования:
1. Создайте аккаунт в БК «Балтбет», если еще не зарегистрированы.
2. На странице акции нажмите «Участвовать».
3. Сделайте 3 победных ординара на хоккей в течение 3 дней. Каждая ставка должна быть не меньше 1000 рублей и с кэфом от 1.60.
4. Забирайте фрибет до 500 рублей после выполнения всех условий.
Конкретная сумма бонуса варьируется в зависимости от опыта игрока.
Фрибет активен в течение 1 месяца и подходит как для одиночных, так и для экспресс-ставок. Широкий диапазон коэффициентов (от 1.40 до 100.00) дает возможность ставить аккуратно или рисковать ради крупного выигрыша.
Обратите внимание на основные требования акции.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
23.10.2025 (23:59 МСК)
БК «Фонбет» регулярно поощряет игроков фрибетами за пари на хоккей. Главный приз розыгрыша — 300 000 рублей.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Возможность получить бонус до 500 ₽ за привычные пари на хоккей
|➖ Чтобы получить приз, необходимо выиграть 3 ординара
|➕ Длительный срок использования фрибета — целый месяц
Акция позволяет ставить на хоккейные матчи в привычном ритме, параллельно получая бонусы. Единственный нюанс — необходимо проставить минимум 3000 рублей, чтобы получить фрибет 500 рублей. Но если планировали хоккейные ординаpы, это промо станет приятным дополнением к вашим обычным ставкам.