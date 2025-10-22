Большой турнир лайв от БК Leon: фрибет до 20 000 рублей за ставки в режиме реального времени

Leon сформировал призовой фонд на 200 000 рублей фрибетами и разыграет его между 100 игроками. Попавшие в топ пользователи получат от 1000 до 20 000 рублей в зависимости от занятого места. Для участия нужно делать лайв-ставки и продвигаться по таблице лидеров. Акция входит в «Большой турнир», поэтому участники могут рассчитывать на дополнительные награды.