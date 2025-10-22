Большой турнир лайв от БК Leon: фрибет до 20 000 рублей за ставки в режиме реального времени

Leon сформировал призовой фонд на 200 000 рублей фрибетами и разыграет его между 100 игроками. Попавшие в топ пользователи получат от 1000 до 20 000 рублей в зависимости от занятого места. Для участия нужно делать лайв-ставки и продвигаться по таблице лидеров. Акция входит в «Большой турнир», поэтому участники могут рассчитывать на дополнительные награды.
Претендовать на бонус букмекерской конторы получится после:
1. Регистрации в Leon.
2. Перехода на страницу акции «Большой турнир: лайв» и согласия с участием.
3. Заключения квалификационных пари.
Букмекер учитывает ординары и экспрессы в лайве. Минимальный коэффициент одного исхода в билете должен начинаться от 1.70. Сумма ставки — 500 рублей.
За выигрыш контора начислит 1 очко. Суммарное количество баллов определяет позицию пользователя в списке лидеров. От нее зависит размер награды.
Место
Размер бонуса
1
20 000 ₽
2
15 000 ₽
3
10 000 ₽
4
8000 ₽
5-6
5000 ₽
7-10
3000 ₽
11-20
2500 ₽
21-40
2000 ₽
41-100
1000 ₽
Пользователю нужно ставить только средства с реального счета.
Фрибет неделимый. Бонус активен 7 дней, после чего сгорает без возможности восстановления. Для аутрайтов он не подходит, так как ставка должна быть рассчитана в течение 2 недель после выдачи подарка. Для использования фрибета можно поставить ординар или экспресс с совокупным коэффициентом купона от 1.30.
Все лимиты и ограничения на использование бонуса собраны ниже.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
02.11.2025 (23:59 МСК)
Таблица лидеров формируется в режиме реального времени. Контора начислит бонусы за 5 суток после окончания турнира.
Плюсы
Минусы
|➕ Минимальный коэффициент отыгрыша — 1.30
|➖ Букмекер выдает турнирные очки за победы
|➕ Квалификационная ставка — от 500 рублей
Система начисления призов в указанном турнире более справедливая, чем во многих других соревнованиях. Здесь важно именно умение прогнозировать матчи, ведь очки начисляются в случае победы. Расчет ставок в лайве очень быстрый, что повышает скорость оборота.