Большой турнир: настольный теннис от БК Leon: до 20 000 рублей фрибетами за ставки на пинг-понг

Leon запустил «Большой турнир: настольный теннис». БК выдает победителям фрибеты за ставки на пинг-понг. Награды получат 100 лучших бетторов. Указанная акция также входит в промо «Большой турнир». Это открывает дополнительные возможности, ведь в одном соревновании можно забрать 2 бонуса.
Для участия в промо «Большой турнир: настольный теннис» требуется:
1. Сделать аккаунт в конторе.
2. Подтвердить участие на странице турнира.
3. Заключать ставки по условиям букмекера.
Минимальный размер пари — 500 рублей. Минимальный кэф одиночной ставки или любого события в экспрессе — 1.70. Засчитываются встречи по настольному теннису.
Каждый выигрыш принесет 1 очко. В последний день турнира букмекерская контора подсчитает сумму накопленных баллов и выдаст фрибеты бетторам из топ-100.
Место
Размер бонуса
1
20 000 ₽
2
15 000 ₽
3
10 000 ₽
4
8000 ₽
5-6
5000 ₽
7-10
3000 ₽
11-20
2500 ₽
21-40
2000 ₽
41-100
1000 ₽
Пользователей, набравших одинаковое количество баллов, разделят по местам. На более высокой позиции окажется тот, кто наберет очки первым.
Фрибет нужно проставить в полном объеме в течение 7 суток после выдачи. Важно, чтобы букмекер рассчитал ставку за 14 дней с начисления бонусных средств. Отыгрыш можно осуществить на ординаре и экспрессе. Коэффициент минимум одного события в купоне должен начинаться от 1.30.
В представленной промоакции есть ряд ограничений. Они собраны в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
02.11.2025 (23:59 МСК)
Победители турнира получат приз в течение 5 дней с завершения соревнования.
Плюсы
Минусы
|➕ Простые требования по использованию бонуса
|➖ Засчитываются победные пари
|➕ Минимальное квалификационное пари составляет 500 рублей
В розыгрыше засчитываются выигрыши, поэтому рисковать большими суммами не стоит. Если игрок поставит 1000 рублей на кэф от 1.70 и победит, он все равно получит 1 турнирный балл. Лучше разделить сумму на 2 ставки. Это увеличит шансы попасть в список 100 лидеров.