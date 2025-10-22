Большой турнир: настольный теннис от БК Leon: до 20 000 рублей фрибетами за ставки на пинг-понг

Для участия в промо «Большой турнир: настольный теннис» требуется:

1. Сделать аккаунт в конторе.

2. Подтвердить участие на странице турнира.

3. Заключать ставки по условиям букмекера.

Минимальный размер пари — 500 рублей. Минимальный кэф одиночной ставки или любого события в экспрессе — 1.70. Засчитываются встречи по настольному теннису.

Каждый выигрыш принесет 1 очко. В последний день турнира букмекерская контора подсчитает сумму накопленных баллов и выдаст фрибеты бетторам из топ-100.

Место Размер бонуса 1 20 000 ₽ 2 15 000 ₽ 3 10 000 ₽ 4 8000 ₽ 5-6 5000 ₽ 7-10 3000 ₽ 11-20 2500 ₽ 21-40 2000 ₽ 41-100 1000 ₽

Пользователей, набравших одинаковое количество баллов, разделят по местам. На более высокой позиции окажется тот, кто наберет очки первым.