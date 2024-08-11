Бонус до 20 тысяч рублей за ставки на теннис от «Леон»

Тут всё просто. Для участия в акции достаточно зарегистрироваться или авторизоваться (если уже есть аккаунт в БК) на официальном сайте «Леон» , а также пройти процедуру верификации, обязательную во всех легальных конторах. Далее подтверждаете участие в акции кликом на соответствующий виджет на сайте или в мобильном приложении БК.

А дальше делаете ставки теннисные события. Коэффициент пари должен быть не ниже чем 1.70, а сумма ставки - начинаться с 300 рублей.

За каждую выигрышную ставку беттору начисляется один балл. 100 самых удачливых участников акции разделят призовой фонд в размере 200 тысяч рублей. Максимально можно выиграть 20 000 ₽.

1-е место — фрибет 20 000 ₽;

2-е место — фрибет 15 000 ₽;

3-е место — фрибет 10 000 ₽;

4-е место — фрибет 8000 ₽;

5-6-е места — по 5000 ₽ в виде фрибета каждому;

7-10-е места — по 3000 ₽ в виде фрибета каждому;

11-20-е места – по 2500 ₽ в виде фрибета каждому;

21-40-е места – по 2000 ₽ в виде фрибета каждому;

41-100-е места – по 1000 ₽ в виде фрибета каждому.

Использовать бонус можно в ставках на любое спортивное событие. Единственное условие - коэффициент пари должен быть не ниже 1.30. Срок действия фрибета - семь дней с момента получения. Если пари с использованием бонуса выиграет, беттор получит чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.