Бонус до 20 тысяч рублей за ставки на теннис от «Леон»

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Букмекерская контора «Леон» дарит любителям тенниса с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» шикарные бонусы - фрибеты до 20 000 рублей за удачные ставки на большой теннис.
Тут всё просто. Для участия в акции достаточно зарегистрироваться или авторизоваться (если уже есть аккаунт в БК) на официальном сайте «Леон», а также пройти процедуру верификации, обязательную во всех легальных конторах. Далее подтверждаете участие в акции кликом на соответствующий виджет на сайте или в мобильном приложении БК.
А дальше делаете ставки теннисные события. Коэффициент пари должен быть не ниже чем 1.70, а сумма ставки - начинаться с 300 рублей.
За каждую выигрышную ставку беттору начисляется один балл. 100 самых удачливых участников акции разделят призовой фонд в размере 200 тысяч рублей. Максимально можно выиграть 20 000 ₽.
1-е место — фрибет 20 000 ₽;
2-е место — фрибет 15 000 ₽;
3-е место — фрибет 10 000 ₽;
4-е место — фрибет 8000 ₽;
5-6-е места — по 5000 ₽ в виде фрибета каждому;
7-10-е места — по 3000 ₽ в виде фрибета каждому;
11-20-е места – по 2500 ₽ в виде фрибета каждому;
21-40-е места – по 2000 ₽ в виде фрибета каждому;
41-100-е места – по 1000 ₽ в виде фрибета каждому.
Использовать бонус можно в ставках на любое спортивное событие. Единственное условие - коэффициент пари должен быть не ниже 1.30. Срок действия фрибета - семь дней с момента получения. Если пари с использованием бонуса выиграет, беттор получит чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.
ПОЛУЧИТЬ ДО 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ LEON
+ В акции могут участвовать как новички, так и бетторы со стажем - ограничений нет.
+ Крупный призовой фонд.
+ Понятные условия акции.
- Квалифицирующими считаются пари с коэффициентом от 1.70.
Российские букмекерские конторы нечасто балуют специальными акциями любителей тенниса. «Леон» исправил это упущение, подготовив весьма заманчивое предложение зрителям турниров Большого шлема и просто любителям одной из самых популярных игр на планете.
Партнерский проект