8 сентября 5:48ГлавнаяБонусы
БК ЛеонФрибеты за депозит

Киберсентябрь от БК Леон: фрибеты до 20 000 и скины за ставки на киберспорт

20000 ₽
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Выигрывайте фрибеты и редкие дота-скины!

Осенний сезон киберспорта открывает новые возможности для бетторов. В рамках акции «Киберсентябрь» БК «Леон» раздает щедрые призы — фрибеты до 20 000 рублей и уникальные скины Dota 2. Всего на 100 призовых мест распределяется 850 000 рублей.

Как получить бонус БК Леон до 20 000 рублей по акции Киберсентябрь

Чтобы получить шанс на призы, игрокам нужно придерживаться установленных правил:

1. Создать аккаунт в Leon, если ранее регистрация не была пройдена.

2. Перейти на страницу акции «Киберсентябрь» и активировать участие.

3. Совершать ставки на киберспортивные события с реального счета.

Для участия можно заключать ставки типа ординар или экспресс с минимальным коэффициентом 1.70 и суммой от 500 рублей. Каждое сделанное пари на киберспортивные события приносит участнику 1 балл. Чем больше очков накоплено, тем выше место игрока в рейтинге.

По завершении акции (16.09.2025) будут определены 100 участников с наибольшим количеством баллов. Победители получат ценные призы.

Место

Приз

1

Скин Transversant Soul of the Crimson Witness

2

Скин Genuine Ice Baby Roshan

3

Скин Golden Ornithomancer Mantle of the Benefactor

4

Скин Golden Silent Wake

5

Скин Genuine Golden Grasping Bludgeon

6

Скин Genuine Golden Sullen Hollow

7-15

Фрибет 20 000 ₽

16-30

Фрибет 14 000 ₽

31-50

Фрибет 10 000 ₽

51-70

Фрибет 7000 ₽

71-100

Фрибет 4000 ₽

Как отыграть бонус Леон до 20 000 рублей за пари на киберспорт

Допускается использование фрибета для одиночного пари или экспресса с суммарным коэффициентом не менее 1.30. Сделать ставку нужно в течение 1 недели после зачисления бонуса. Исход пари должен быть определен не позднее 2 недель. Игроки имеют право выбирать любые события по своему усмотрению.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 20 000 рублей от Леон

Основные моменты акции сведены в компактный и наглядный формат.

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

15.09.2025 (08:00 МСК)

Пари с кэфом 1.00 исключаются из участия в промо.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Возможность выиграть до 20 000 рублей фрибетами и уникальные скины в Dota 2➖ Акция учитывает только пари на киберспорт
➕ Принять участие вправе любой пользователь Леона 

Заключение

Промо идеально подогнано под старт TI 2025 в Гамбурге. Топовые призы в виде скинов сразу дают понять, что акция рассчитана в первую очередь на дотеров. Размер бонусов тоже неплохой. При должной активности можно забрать ощутимый буст к банкроллу. Бетторам, которые готовы следить за катками и вовремя совершать пари, участие обещает быть не только интересным, но и профитным.

Валентин Васильев

https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
