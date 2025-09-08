Киберсентябрь от БК Леон: фрибеты до 20 000 и скины за ставки на киберспорт

Чтобы получить шанс на призы, игрокам нужно придерживаться установленных правил:

1. Создать аккаунт в Leon, если ранее регистрация не была пройдена.

2. Перейти на страницу акции «Киберсентябрь» и активировать участие.

3. Совершать ставки на киберспортивные события с реального счета.

Для участия можно заключать ставки типа ординар или экспресс с минимальным коэффициентом 1.70 и суммой от 500 рублей. Каждое сделанное пари на киберспортивные события приносит участнику 1 балл. Чем больше очков накоплено, тем выше место игрока в рейтинге.

По завершении акции (16.09.2025) будут определены 100 участников с наибольшим количеством баллов. Победители получат ценные призы.