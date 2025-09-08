Киберсентябрь от БК Леон: фрибеты до 20 000 и скины за ставки на киберспорт

Партнерский проект
Осенний сезон киберспорта открывает новые возможности для бетторов. В рамках акции «Киберсентябрь» БК «Леон» раздает щедрые призы — фрибеты до 20 000 рублей и уникальные скины Dota 2. Всего на 100 призовых мест распределяется 850 000 рублей.
Чтобы получить шанс на призы, игрокам нужно придерживаться установленных правил:
1. Создать аккаунт в Leon, если ранее регистрация не была пройдена.
2. Перейти на страницу акции «Киберсентябрь» и активировать участие.
3. Совершать ставки на киберспортивные события с реального счета.
Для участия можно заключать ставки типа ординар или экспресс с минимальным коэффициентом 1.70 и суммой от 500 рублей. Каждое сделанное пари на киберспортивные события приносит участнику 1 балл. Чем больше очков накоплено, тем выше место игрока в рейтинге.
По завершении акции (16.09.2025) будут определены 100 участников с наибольшим количеством баллов. Победители получат ценные призы.
Место
Приз
1
Скин Transversant Soul of the Crimson Witness
2
Скин Genuine Ice Baby Roshan
3
Скин Golden Ornithomancer Mantle of the Benefactor
4
Скин Golden Silent Wake
5
Скин Genuine Golden Grasping Bludgeon
6
Скин Genuine Golden Sullen Hollow
7-15
Фрибет 20 000 ₽
16-30
Фрибет 14 000 ₽
31-50
Фрибет 10 000 ₽
51-70
Фрибет 7000 ₽
71-100
Фрибет 4000 ₽
Допускается использование фрибета для одиночного пари или экспресса с суммарным коэффициентом не менее 1.30. Сделать ставку нужно в течение 1 недели после зачисления бонуса. Исход пари должен быть определен не позднее 2 недель. Игроки имеют право выбирать любые события по своему усмотрению.
Основные моменты акции сведены в компактный и наглядный формат.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
15.09.2025 (08:00 МСК)
Пари с кэфом 1.00 исключаются из участия в промо.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Возможность выиграть до 20 000 рублей фрибетами и уникальные скины в Dota 2
|➖ Акция учитывает только пари на киберспорт
|➕ Принять участие вправе любой пользователь Леона
Промо идеально подогнано под старт TI 2025 в Гамбурге. Топовые призы в виде скинов сразу дают понять, что акция рассчитана в первую очередь на дотеров. Размер бонусов тоже неплохой. При должной активности можно забрать ощутимый буст к банкроллу. Бетторам, которые готовы следить за катками и вовремя совершать пари, участие обещает быть не только интересным, но и профитным.