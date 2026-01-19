Ведомости
БК Балтбет
6 из 6 от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за успешные ставки на футбол

150 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Уникальный конкурс для любителей футбола!

Baltbet запустил акцию специально для любителей футбола. Удачливые бетторы смогут увеличить свои выигрыши, дополнительно получив от 150 рублей фрибетом. На выполнение отводится целых 2 дня, поэтому можно спокойно подбирать и анализировать матчи.

Как получить бонус от 150 рублей в БК Балтбет по акции 6 из 6

Чтобы претендовать на фрибет, беттору следует выполнить ряд простых требований букмекера:

1. Сделать профиль в «Балтбет».

2. Активировать таймер обратного отсчета на странице акции.

3. Победить в 6 квалифицирующих ставках за отведенный срок.

Контора разрешает ставить экспрессы и ординары. Минимальный совокупный кэф билета — от 1.60. На игру нужно поставить от 100 рублей. Оператор допускает пари как по предматчевой линии, так и в live.

Как отыграть бонус от 150 рублей за победы по футбольным пари в БК Балтбет

Фрибет отличается демократическими условиями использования. Его дают на 30 дней и разрешают отыгрывать на коэффициентах 1.40-100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от БК Балтбет

Ниже рассмотрим основные ограничения и условия представленной промоакции.

Максимальный размер бонуса

от 150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

22.01.2026 (23:59 МСК)

Ставить разрешается через десктоп, мобильный сайт или любое приложение букмекера.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Не требуется непрерывная серия выигрышей➖ Засчитываются только победы
➕ Не ограничивается минимальный коэффициент в билете 
➕ На выполнение отводится 2 суток 

Заключение

В этой акции от игрока требуется умение прогнозировать, но контора пошла на некоторые уступки. Букмекер не регламентирует количество исходов в билете при использовании экспресс-ставки и не лимитирует минимальный коэффициент. Бетторам не запрещено собирать множественные пари из ординаров с небольшими кэфами. Сами по себе они имеют высокие шансы на успех, что облегчает итоговую задачу. 

Валентин Васильев

