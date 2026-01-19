6 из 6 от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за успешные ставки на футбол

Партнерский проект
Baltbet запустил акцию специально для любителей футбола. Удачливые бетторы смогут увеличить свои выигрыши, дополнительно получив от 150 рублей фрибетом. На выполнение отводится целых 2 дня, поэтому можно спокойно подбирать и анализировать матчи.
Чтобы претендовать на фрибет, беттору следует выполнить ряд простых требований букмекера:
1. Сделать профиль в «Балтбет».
2. Активировать таймер обратного отсчета на странице акции.
3. Победить в 6 квалифицирующих ставках за отведенный срок.
Контора разрешает ставить экспрессы и ординары. Минимальный совокупный кэф билета — от 1.60. На игру нужно поставить от 100 рублей. Оператор допускает пари как по предматчевой линии, так и в live.
Фрибет отличается демократическими условиями использования. Его дают на 30 дней и разрешают отыгрывать на коэффициентах 1.40-100.00.
Ниже рассмотрим основные ограничения и условия представленной промоакции.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
22.01.2026 (23:59 МСК)
Ставить разрешается через десктоп, мобильный сайт или любое приложение букмекера.
Плюсы
Минусы
|➕ Не требуется непрерывная серия выигрышей
|➖ Засчитываются только победы
|➕ Не ограничивается минимальный коэффициент в билете
|➕ На выполнение отводится 2 суток
В этой акции от игрока требуется умение прогнозировать, но контора пошла на некоторые уступки. Букмекер не регламентирует количество исходов в билете при использовании экспресс-ставки и не лимитирует минимальный коэффициент. Бетторам не запрещено собирать множественные пари из ординаров с небольшими кэфами. Сами по себе они имеют высокие шансы на успех, что облегчает итоговую задачу.