Турнир Australian Open от Лиги Ставок: фрибеты до 150 000 рублей

В преддверии Australian Open букмекерская контора «Лига Ставок» открывает специальное предложение для любителей тенниса. Фрибеты распределяются между 500 игроками, которые наберут наибольшее количество очков.
Акция проводится по заранее описанному регламенту:
1. Открыть аккаунт в «Лиге Ставок», если еще не зарегистрированы.
2. В приложении или на сайте найти раздел Australian Open и присоединиться к турниру.
3. Ставить на теннисные матчи от 100 рублей с минимальным коэффициентом 1.25.
Принимаются одиночные и комбинированные пари. Бетторы получают очки в размере чистого выигрыша. Система бустеров активируется при высоких коэффициентах и увеличивает баллы:
Распределение фрибетов состоится 2 февраля, сразу после окончания финальных игр Открытого чемпионата Австралии.
Фрибет предоставляется в виде 1 купона, который действует 7 дней. Ставка принимается только в виде ординара без ограничений по коэффициенту.
Все ключевые детали промо представлены в виде таблицы.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
02.02.2026 (12:00 МСК)
В рамках промо «Оракул» в БК «БетБум» игроки имеют возможность выиграть крупные фрибеты за прогнозы на Открытый чемпионат Австралии, не совершая депозитов и обязательных ставок.
Плюсы
Минусы
|➕ Активным участникам достанутся фрибеты до 150 000 рублей
|➖ Баллы начисляются только за успешные пари
|➕ Игрокам доступен механизм множителей за высокие кэфы
Australian Open станет главным событием ближайших недель в спорте. Промо «Лиги Ставок» выгодно выделяется крупным банком и большим числом призеров.