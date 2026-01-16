Турнир Australian Open от Лиги Ставок: фрибеты до 150 000 рублей

Акция проводится по заранее описанному регламенту:

1. Открыть аккаунт в «Лиге Ставок», если еще не зарегистрированы.

2. В приложении или на сайте найти раздел Australian Open и присоединиться к турниру.

3. Ставить на теннисные матчи от 100 рублей с минимальным коэффициентом 1.25.

Принимаются одиночные и комбинированные пари. Бетторы получают очки в размере чистого выигрыша. Система бустеров активируется при высоких коэффициентах и увеличивает баллы:

Коэффициент от 3.00 — множитель 1.25.

Коэффициент от 5.00 — множитель 1.5.

Коэффициент от 7.00 — множитель 2.

Коэффициент от 10.00 — множитель 2.5.

Распределение фрибетов состоится 2 февраля, сразу после окончания финальных игр Открытого чемпионата Австралии.