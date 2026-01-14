Оракул: AO 2026 от БК BetBoom: фрибеты до 200 000 рублей за прогнозы на теннис

Чтобы воспользоваться предложением, достаточно совершить несколько шагов:

1️. Создать аккаунт на BetBoom и пройти процедуру идентификации.

2. Кликнуть «Принять участие» на странице акции.

3. Делать прогнозы на матчи Australian Open — до 7 игр в день.

4. Получать баллы за верные предсказания: 1 — за стандартный прогноз, 2 – при использовании буста ×2 при помощи ставки от 200 рублей на то же событие.

Буст действует только на первое событие в купоне. Следить за результатами можно на карточках матчей в личном кабинете. Набранные баллы суммируются и формируют рейтинги участников.

Дневной — по итогам каждых суток.

Гран-при — отражает результаты всей акции.

Распределение призов происходит по следующей схеме.

Место Фрибет (дневной) Фрибет (гран-при) Приз (гран-при) 1 20 000 ₽ 200 000 ₽ Ракетка с автографом теннисиста 2 10 000 ₽ 100 000 ₽ Сумка BetBoom Tennis 3 5000 ₽ 20 000 ₽ Свитшот BetBoom Tennis 4-5 2500 ₽ 10 000 ₽ — 6-10 1000 ₽ 5000 ₽ — 11-20 — 2000 ₽ — 21-50 — 1000 ₽ —

При равенстве баллов рейтинг участников формируется по следующим показателям: