Оракул: AO 2026 от БК BetBoom: фрибеты до 200 000 рублей за прогнозы на теннис

Букмекерская контора BetBoom запускает конкурс «Оракул: AO 2026», где каждый клиент сможет проверить свои знания тенниса. Игроки делают прогнозы на матчи Australian Open и ежедневно получают фрибеты за правильные предсказания. По завершении турнира обладатель наибольшего количества баллов получит фрибет на 200 000 рублей.
Чтобы воспользоваться предложением, достаточно совершить несколько шагов:
1️. Создать аккаунт на BetBoom и пройти процедуру идентификации.
2. Кликнуть «Принять участие» на странице акции.
3. Делать прогнозы на матчи Australian Open — до 7 игр в день.
4. Получать баллы за верные предсказания: 1 — за стандартный прогноз, 2 – при использовании буста ×2 при помощи ставки от 200 рублей на то же событие.
Буст действует только на первое событие в купоне. Следить за результатами можно на карточках матчей в личном кабинете. Набранные баллы суммируются и формируют рейтинги участников.
Распределение призов происходит по следующей схеме.
Место
Фрибет (дневной)
Фрибет (гран-при)
Приз (гран-при)
1
20 000 ₽
200 000 ₽
Ракетка с автографом теннисиста
2
10 000 ₽
100 000 ₽
Сумка BetBoom Tennis
3
5000 ₽
20 000 ₽
Свитшот BetBoom Tennis
4-5
2500 ₽
10 000 ₽
—
6-10
1000 ₽
5000 ₽
—
11-20
—
2000 ₽
—
21-50
—
1000 ₽
—
При равенстве баллов рейтинг участников формируется по следующим показателям:
Фрибет можно потратить на ординар или экспресс на любое спортивное или киберспортивное событие с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Разделять бонус на несколько ставок нельзя, использовать нужно за 1 купон. Срок активации — 7 дней, после чего фрибет сгорает.
Чтобы избежать недоразумений, советуем заранее ознакомиться с условиями промо.
Максимальный размер бонуса
200 000 ₽
Минимальный депозит
200 ₽ (для желающих воспользоваться бустом)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.02.2026 (23:59 МСК)
Если прогноз оказался точным, баллы начисляются вне зависимости от результата ставки.
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность зарабатывать фрибеты без обязательных денежных ставок
|➖ Максимальное количество прогнозов в день ограничено 7 матчами
|➕ Главный приз в 200 000 ₽ и ценные подарки для лидеров рейтинга
БК BetBoom предложила интересную механику, позволяющую участвовать в турнире бесплатно. Для попадания в топ, скорее всего, придется делать ставки. Минимальная сумма пари 200 рублей доступна даже для новичков. С таким бонусом просмотры Australian Open становятся более увлекательными.