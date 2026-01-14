Ведомости
БК BetBoom
logo

Оракул: AO 2026 от БК BetBoom: фрибеты до 200 000 рублей за прогнозы на теннис

200000 ₽
Бонус
18 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Прогнозируйте матчи Australian Open и забирайте фрибеты каждый день!

Букмекерская контора BetBoom запускает конкурс «Оракул: AO 2026», где каждый клиент сможет проверить свои знания тенниса. Игроки делают прогнозы на матчи Australian Open и ежедневно получают фрибеты за правильные предсказания. По завершении турнира обладатель наибольшего количества баллов получит фрибет на 200 000 рублей.

Как получить бонус BetBoom до 200 000 рублей по промоакции Оракул: AO 2026

Свернуть

Чтобы воспользоваться предложением, достаточно совершить несколько шагов:

1️. Создать аккаунт на BetBoom и пройти процедуру идентификации.

2. Кликнуть «Принять участие» на странице акции.

3. Делать прогнозы на матчи Australian Open — до 7 игр в день.

4. Получать баллы за верные предсказания: 1 — за стандартный прогноз, 2 – при использовании буста ×2 при помощи ставки от 200 рублей на то же событие. 

Буст действует только на первое событие в купоне. Следить за результатами можно на карточках матчей в личном кабинете. Набранные баллы суммируются и формируют рейтинги участников. 

  • Дневной — по итогам каждых суток. 
  • Гран-при — отражает результаты всей акции.

Распределение призов происходит по следующей схеме.

Место

Фрибет (дневной)

Фрибет (гран-при)

Приз (гран-при)

1

20 000 ₽

200 000 ₽

Ракетка с автографом теннисиста

2

10 000 ₽

100 000 ₽

Сумка BetBoom Tennis

3

5000 ₽

20 000 ₽

Свитшот BetBoom Tennis

4-5

2500 ₽

10 000 ₽

6-10

1000 ₽

5000 ₽

11-20

2000 ₽

21-50

1000 ₽

При равенстве баллов рейтинг участников формируется по следующим показателям: 

  • Количество использованных бустов.
  • Сумма пари за период промоакции.
  • Время совершения прогноза.

Как отыграть бонус БетБум до 200 000 рублей за участие в Оракуле

Свернуть

Фрибет можно потратить на ординар или экспресс на любое спортивное или киберспортивное событие с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Разделять бонус на несколько ставок нельзя, использовать нужно за 1 купон. Срок активации — 7 дней, после чего фрибет сгорает.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 200 000 рублей от BetBoom

Свернуть

Чтобы избежать недоразумений, советуем заранее ознакомиться с условиями промо.

Максимальный размер бонуса

200 000 ₽

Минимальный депозит

200 ₽ (для желающих воспользоваться бустом)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.02.2026 (23:59 МСК)

Если прогноз оказался точным, баллы начисляются вне зависимости от результата ставки.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Возможность зарабатывать фрибеты без обязательных денежных ставок➖ Максимальное количество прогнозов в день ограничено 7 матчами
➕ Главный приз в 200 000 ₽ и ценные подарки для лидеров рейтинга 

Заключение

Свернуть

БК BetBoom предложила интересную механику, позволяющую участвовать в турнире бесплатно. Для попадания в топ, скорее всего, придется делать ставки. Минимальная сумма пари 200 рублей доступна даже для новичков. С таким бонусом просмотры Australian Open становятся более увлекательными.

Валентин Васильев

