Тройной финт от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за победные экспрессы на хоккей

Бонус станет доступен после прохождения всех этапов:

1. Зайдите в свой профиль БК «Балтбет».

2. Активируйте промоакцию «Тройной финт».

3. Соберите 3 победных экспресса с хоккейными событиями, где каждый исход имеет кэф от 1.10

Приняты будут только пари на сумму от 150 рублей. На выполнение задания отводится 2 дня. Размер бонуса и правила его получения могут меняться для каждого пользователя.