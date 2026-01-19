Тройной финт от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за победные экспрессы на хоккей

Партнерский проект
«Тройной финт» — это свежая промоакция от букмекера «Балтбет», предназначенная для поклонников хоккея. Участники могут получить фрибет от 100 рублей за 3 победы по экспресс-ставкам.
Бонус станет доступен после прохождения всех этапов:
1. Зайдите в свой профиль БК «Балтбет».
2. Активируйте промоакцию «Тройной финт».
3. Соберите 3 победных экспресса с хоккейными событиями, где каждый исход имеет кэф от 1.10
Приняты будут только пари на сумму от 150 рублей. На выполнение задания отводится 2 дня. Размер бонуса и правила его получения могут меняться для каждого пользователя.
Коэффициенты для отыгрыша варьируются от 1.40 до 100.00. Бонус активен 30 дней и применим к одиночным и комбинированным пари. В экспрессе допускается до 10 событий.
Ниже собраны ключевые условия акции.
Максимальный размер бонуса
от 100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
22.01.2026 (23:59 МСК)
Как только условия выполнены, фрибет становится доступен в корзине.
Плюсы
Минусы
|➕ Без сложных действий и лишних формальностей
|➖ Фрибет поступает после 3 успешных «паровозиков»
|➕ Нет необходимости делать крупные ставки
Традиционное предложение от БК Baltbet. В экспрессе допускается 2 и более событий. Низкие коэффициенты упрощают выполнение задания, но размер бонуса может показаться невысоким для опытных игроков.