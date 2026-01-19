Ведомости
БК БалтбетФрибеты за депозит
logo

Тройной финт от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за победные экспрессы на хоккей

100 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Фрибет с минимальными условиями!

«Тройной финт» — это свежая промоакция от букмекера «Балтбет», предназначенная для поклонников хоккея. Участники могут получить фрибет от 100 рублей за 3 победы по экспресс-ставкам. 

Как получить фрибет от 100 рублей в БК Балтбет по промоакции Тройной финт

Свернуть

Бонус станет доступен после прохождения всех этапов:

1. Зайдите в свой профиль БК «Балтбет».

2. Активируйте промоакцию «Тройной финт».

3. Соберите 3 победных экспресса с хоккейными событиями, где каждый исход имеет кэф от 1.10

Приняты будут только пари на сумму от 150 рублей. На выполнение задания отводится 2 дня. Размер бонуса и правила его получения могут меняться для каждого пользователя.

Как отыграть бонус от 100 рублей за серию успешные экспрессы на хоккейные матчи в БК Балтбет

Свернуть

Коэффициенты для отыгрыша варьируются от 1.40 до 100.00. Бонус активен 30 дней и применим к одиночным и комбинированным пари. В экспрессе допускается до 10 событий.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от БК Балтбет

Свернуть

Ниже собраны ключевые условия акции.

Максимальный размер бонуса

от 100 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

22.01.2026 (23:59 МСК)

Как только условия выполнены, фрибет становится доступен в корзине.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Без сложных действий и лишних формальностей➖ Фрибет поступает после 3 успешных «паровозиков»
➕ Нет необходимости делать крупные ставки 

Заключение

Свернуть

Традиционное предложение от БК Baltbet. В экспрессе допускается 2 и более событий. Низкие коэффициенты упрощают выполнение задания, но размер бонуса может показаться невысоким для опытных игроков.

Валентин Васильев

