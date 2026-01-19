БК Винлайн: фрибеты до 5000 рублей и игровые аксессуары за подписку в Telegram

Партнерский проект
В честь проведения GROMJKE MEDIA CUP букмекер «Винлайн» организовал розыгрыш призов среди подписчиков в Telegram. В числе наград представлены игровые устройства и фрибеты для ставок на спортивные события. Чтобы оказаться среди участников, необходимо выполнить простые условия в мессенджере и внести минимальный депозит на аккаунт Winline.
Участие в акции доступно всем игрокам, которые выполнят стандартный набор условий от организаторов. Необходимо:
1. Оформить учетную запись в Winline при отсутствии действующего аккаунта.
2. Выполнить подписку на каналы Gromjkeee и «ГРОМ ДАЙ ДЖАЗУ» в Telegram.
3. Подтвердить участие через специальную кнопку и пройти авторизацию в боте.
4. Пополнить счет единоразовым платежом минимум на 700 рублей.
Итоги акции станут известны 22 января. Призовые места будут распределены случайным образом.
Место
Подарок
Описание
1
Varmilo Muse 65 Ariel
Компактная механическая клавиатура с точным откликом клавиш, ориентированная на комфортную игру и повседневное использование
2
LAMZU Maya X
Легкая игровая мышь с быстрым сенсором и удобной формой, обеспечивающая высокий контроль и стабильность в динамичных матчах
3
Fifine AM8
Универсальный микрофон с чистой передачей голоса и простым подключением, подходящий для стримов, общения и записи контента
4-5
Фрибет на 5000 ₽
6-10
Фрибет на 2500 ₽
Подробные требования по использованию фрибета заранее не опубликованы. Стандартно подобные бонусы активны в течение 30 дней и подходят для ординаров и экспрессов с допустимыми коэффициентами от 1.01 до 10.00. Окончательные условия участия организаторы доведут до сведения призеров отдельно.
Основная информация о промоакции структурирована в формате таблицы.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
700 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
21.01.2026 (23:59 МСК)
В «Винлайн» открыта возможность прогнозировать киберспортивные события 2026 года. Мнения игроков собираются до конца января, победителей с призами до 3000 рублей объявят в декабре.
Плюсы
Минусы
|➕ Можно выиграть как игровую периферию (клавиатуру, мышь, микрофон), так и фрибеты на ставки
|➖ Участие требует внесения денег на счет
|➕ Генератор случайных чисел обеспечивает равные шансы для всех игроков
Чтобы претендовать на выигрыш, недостаточно просто подписаться на каналы. Игроку необходимо внести депозит 700 рублей.