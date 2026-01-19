Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



19 января 10:31ГлавнаяБонусы
БК ВинлайнФрибеты за депозит
logo

БК Винлайн: фрибеты до 5000 рублей и игровые аксессуары за подписку в Telegram

5000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
700 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Выиграйте топовую игровую периферию и фрибеты!

В честь проведения GROMJKE MEDIA CUP букмекер «Винлайн» организовал розыгрыш призов среди подписчиков в Telegram. В числе наград представлены игровые устройства и фрибеты для ставок на спортивные события. Чтобы оказаться среди участников, необходимо выполнить простые условия в мессенджере и внести минимальный депозит на аккаунт Winline.

Как получить фрибет до 5000 рублей от БК Винлайн за победу в Telegram-конкурсе

Свернуть

Участие в акции доступно всем игрокам, которые выполнят стандартный набор условий от организаторов. Необходимо:

1. Оформить учетную запись в Winline при отсутствии действующего аккаунта.

2. Выполнить подписку на каналы Gromjkeee и «ГРОМ ДАЙ ДЖАЗУ» в Telegram.

3. Подтвердить участие через специальную кнопку и пройти авторизацию в боте.

4. Пополнить счет единоразовым платежом минимум на 700 рублей.

Итоги акции станут известны 22 января. Призовые места будут распределены случайным образом.

Место

Подарок

Описание

1

Varmilo Muse 65 Ariel

Компактная механическая клавиатура с точным откликом клавиш, ориентированная на комфортную игру и повседневное использование

2

LAMZU Maya X

Легкая игровая мышь с быстрым сенсором и удобной формой, обеспечивающая высокий контроль и стабильность в динамичных матчах

3

Fifine AM8

Универсальный микрофон с чистой передачей голоса и простым подключением, подходящий для стримов, общения и записи контента

4-5

Фрибет на 5000 ₽

 

6-10

Фрибет на 2500 ₽

 

Как отыграть фрибет до 5000 рублей от Винлайн за подписку на каналы в телеграме

Свернуть

Подробные требования по использованию фрибета заранее не опубликованы. Стандартно подобные бонусы активны в течение 30 дней и подходят для ординаров и экспрессов с допустимыми коэффициентами от 1.01 до 10.00. Окончательные условия участия организаторы доведут до сведения призеров отдельно.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от БК Винлайн

Свернуть

Основная информация о промоакции структурирована в формате таблицы.

 

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

700 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

21.01.2026 (23:59 МСК)

В «Винлайн» открыта возможность прогнозировать киберспортивные события 2026 года. Мнения игроков собираются до конца января, победителей с призами до 3000 рублей объявят в декабре.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Можно выиграть как игровую периферию (клавиатуру, мышь, микрофон), так и фрибеты на ставки➖ Участие требует внесения денег на счет
➕ Генератор случайных чисел обеспечивает равные шансы для всех игроков 

Заключение

Свернуть

Чтобы претендовать на выигрыш, недостаточно просто подписаться на каналы. Игроку необходимо внести депозит 700 рублей.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer345 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer345 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer39 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer161 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer70 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer345 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer345 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer345 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer345 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё