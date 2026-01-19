Скоростной дубль от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за серию победных пари на теннис в live

Участие открывается после выполнения нескольких ключевых требований:

1. Создать учетную запись в Baltbet при отсутствии регистрации.

2. Активировать задание, запустив время на странице промо.

3. Одержать 2 победы подряд в ординарах на теннис с суммой от 200 рублей.

Акционный кэф начинается с отметки 1.50. Неудачные пари не исключают участия. Повторные попытки разрешены в пределах 3 часов. Получить фрибет можно только 1 раз за акцию.