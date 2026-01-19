Скоростной дубль от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за серию победных пари на теннис в live

Партнерский проект
Букмекерская контора Baltbet приглашает своих клиентов принять участие в предложении «Скоростной дубль». За серию побед на ординарных лайв-пари на теннис беттору начисляется фрибет от 200 рублей.
Участие открывается после выполнения нескольких ключевых требований:
1. Создать учетную запись в Baltbet при отсутствии регистрации.
2. Активировать задание, запустив время на странице промо.
3. Одержать 2 победы подряд в ординарах на теннис с суммой от 200 рублей.
Акционный кэф начинается с отметки 1.50. Неудачные пари не исключают участия. Повторные попытки разрешены в пределах 3 часов. Получить фрибет можно только 1 раз за акцию.
Фрибет можно использовать в течение 1 месяца. Ставить разрешается как на ординары, так и на экспрессы с коэффициентами от 1.40 до 100.00
Раздел содержит полное описание всех значимых характеристик фрибета.
Максимальный размер бонуса
от 200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
22.01.2026 (23:59 МСК)
Акция не распространяется на отклоненные ставки и пари через купон.
Плюсы
Минусы
|➕ Чтобы забрать фрибет, достаточно выиграть 2 ординара
|➖ Награда предоставляется однократно
|➕ Промо доступно всем, кто пользуется услугами БК
Предложение отлично сочетается с Открытым чемпионатом Австралии по теннису. В течение промопериода игрок может делать несколько попыток. При осмысленном подходе выполнение условий не вызывает сложностей.