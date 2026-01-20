Ставки по таймеру от БК PARI: фрибет до 10 000 рублей за ставки на теннисные матчи

Партнерский проект
Старт Australian Open стал поводом для новой теннисной акции от букмекерской компании PARI. За ставки на матчи турнира игрокам начисляются фрибеты до 10 000 рублей. Чтобы получить приз, необходимо активировать таймер и оформить пари по установленным правилам.
Для участия в предложении необходимо последовательно выполнить все требования:
1. Пройти регистрацию в PARI или авторизоваться под существующей учетной записью.
2. Перейти в раздел акции «Ставки по таймеру» и запустить время участия.
3. В отведенные 12 часов заключить 1 или несколько теннисных пари на общую сумму не менее 3000 рублей с кэфами от 1.70.
Результаты ставок не влияют на получение приза. За корректное выполнение требований промо всем игрокам начисляются фрибеты. Минимально гарантированная сумма равна 200 рублям, но размер бонуса может быть значительно больше.
Номинал фрибета
Условия
Ограничения по количеству штук
200 ₽
Каждый 2-й
Без ограничений
500 ₽
Каждый 9-й
2000
1000 ₽
Каждый 12-й
1500
5000 ₽
Каждый 45-й
400
10 000 ₽
Каждый 180-й
100
В рамках акции допускается увеличение общего количества фрибетов по инициативе организатора.
Фрибет необходимо отыграть в течение 5 дней после получения. Разрешено оформлять ординары либо экспрессы с совокупным коэффициентом не более 3.00.
Детали участия в промоакции удобно структурированы в таблице.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
3000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок окончания акции
01.02.2026 (23:59 МСК)
Игроки без подтвержденных данных не допускаются к акции.
Плюсы
Минусы
|➕ Каждый участник получает бесплатную ставку минимум на 200 рублей
|➖ Нужно оформить пари на 3000 рублей или больше
|➕ Доступно новым и действующим клиентам PARI
Промо «Ставки по таймеру» в БК PARI проходит на постоянной основе. В текущей версии акции пари можно заключать исключительно на теннис. Размер бонуса вырос в 2 раза, но и минимальная сумма ставки также увеличена.