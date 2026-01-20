Ставки по таймеру от БК PARI: фрибет до 10 000 рублей за ставки на теннисные матчи

Для участия в предложении необходимо последовательно выполнить все требования:

1. Пройти регистрацию в PARI или авторизоваться под существующей учетной записью.

2. Перейти в раздел акции «Ставки по таймеру» и запустить время участия.

3. В отведенные 12 часов заключить 1 или несколько теннисных пари на общую сумму не менее 3000 рублей с кэфами от 1.70.

Результаты ставок не влияют на получение приза. За корректное выполнение требований промо всем игрокам начисляются фрибеты. Минимально гарантированная сумма равна 200 рублям, но размер бонуса может быть значительно больше.

Номинал фрибета Условия Ограничения по количеству штук 200 ₽ Каждый 2-й Без ограничений 500 ₽ Каждый 9-й 2000 1000 ₽ Каждый 12-й 1500 5000 ₽ Каждый 45-й 400 10 000 ₽ Каждый 180-й 100

В рамках акции допускается увеличение общего количества фрибетов по инициативе организатора.