20 января 5:30
БК PARIФрибеты за депозит
Ставки по таймеру от БК PARI: фрибет до 10 000 рублей за ставки на теннисные матчи

10000 ₽
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
3000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Заряжайте на Australian Open и выигрывайте гарантированные бонусы!

Старт Australian Open стал поводом для новой теннисной акции от букмекерской компании PARI. За ставки на матчи турнира игрокам начисляются фрибеты до 10 000 рублей. Чтобы получить приз, необходимо активировать таймер и оформить пари по установленным правилам.

Как получить бонус PARI до 10 000 рублей за ставки на теннис

Для участия в предложении необходимо последовательно выполнить все требования:

1. Пройти регистрацию в PARI или авторизоваться под существующей учетной записью.

2. Перейти в раздел акции «Ставки по таймеру» и запустить время участия.

3. В отведенные 12 часов заключить 1 или несколько теннисных пари на общую сумму не менее 3000 рублей с кэфами от 1.70.

Результаты ставок не влияют на получение приза. За корректное выполнение требований промо всем игрокам начисляются фрибеты. Минимально гарантированная сумма равна 200 рублям, но размер бонуса может быть значительно больше.

Номинал фрибета

Условия

Ограничения по количеству штук

200 ₽

Каждый 2-й

Без ограничений

500 ₽

Каждый 9-й

2000

1000 ₽

Каждый 12-й

1500

5000 ₽

Каждый 45-й

400

10 000 ₽

Каждый 180-й

100

В рамках акции допускается увеличение общего количества фрибетов по инициативе организатора.

Как отыграть бонус PARI до 10 000 рублей за ставки на теннисный игры

Фрибет необходимо отыграть в течение 5 дней после получения. Разрешено оформлять ординары либо экспрессы с совокупным коэффициентом не более 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от PARI

Детали участия в промоакции удобно структурированы в таблице.

 

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

3000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок окончания акции

01.02.2026 (23:59 МСК)

Игроки без подтвержденных данных не допускаются к акции.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Каждый участник получает бесплатную ставку минимум на 200 рублей➖ Нужно оформить пари на 3000 рублей или больше
➕ Доступно новым и действующим клиентам PARI 

Заключение

Промо «Ставки по таймеру» в БК PARI проходит на постоянной основе. В текущей версии акции пари можно заключать исключительно на теннис. Размер бонуса вырос в 2 раза, но и минимальная сумма ставки также увеличена.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
