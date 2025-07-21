Футбольное КАСКО от БК Лига Ставок: фрибеты до 10 000 рублей

Чтобы стать участником акции, потребуется выполнить ряд условий:

1. Создайте аккаунт в БК «Лига Ставок» или войдите в личный кабинет.

2. Выберите футбольное событие и заключите квалификационную ставку.

3. Дождитесь расчета пари.

В акции «Футбольное КАСКО» может принять участие каждый зарегистрированный пользователь. В зачет идут ставки на матчи следующих турниров:

РПЛ (Россия).

Кубок России.

АПЛ (Англия).

Суперкубок Англии.

Серия А (Италия).

Бундеслига (Германия).

Суперкубок Германии.

Ла Лига (Испания).

Лига 1 (Франция).

Суперкубок УЕФА

Раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Ставки принимаются только с основного счета. У каждого из 3 видов страхования — 0:0, камбэк и экспресс — свои условия, которые подробно рассмотрим ниже.

Название Тип ставки Условия Как работает Страховка от 0:0 Ординар или экспресс Ставка до начала игры на точный счет Если матч закончится со счетом 0:0, букмекер вернет сумму пари Страховка от камбэка Ординар Ставка до начала игры на П1 или П2 Если команда, на которую вы сделали ставку, лидировала после первого тайма с преимуществом в 2 и более мяча, но не удержала победу, вы получите фрибет на сумму пари Страховка экспресса Экспресс Экспресс до начала игр с минимум 6 исходами и кэфом от 1.50 на каждый из них Если в экспрессе не сыграл 1 исход, то вы получите фрибет на полную сумму ставки

Общий призовой фонд акции «Футбольное КАСКО» составляет 10 000 000 рублей. На «Страховку от камбэка» выделено 5 000 000 рублей. Такая же сумма отведена на «Страховку экспресса».

Участники могут одновременно воспользоваться всеми 3 видами страховки, получая несколько возвратов и фрибетов в рамках одной акции. Максимальная сумма фрибета для одного участника по «Страховке от камбэка» составляет 10 000 рублей. В других видах страхования размер бонуса не прописан в правилах.