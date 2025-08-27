Фрибет за хедшот от БК PARI: промокод на ставки на BLAST Open London

Чтобы принять участие, выполните несколько легких действий:

1. Откройте счет в PARI или авторизуйтесь в уже существующем аккаунте.

2. Пройдите стандартную процедуру подтверждения личности.

3. Введите промокод ХЕДШОТ в соответствующем поле на сайте или в мобильном приложении.

4. Сделайте ординар от 3000 рублей на выбранный матч турнира BLAST Open London 2025.

5. Следите за событиями турнира через официальную трансляцию на платформе Twitch.

Ограничения по кэфам отсутствуют. Размер фрибета рассчитывается просто — за 1 попадание в голову начисляется 10 рублей. Например, если в матче зафиксировано 26 хедшотов, игрок получает фрибет в 260 рублей. Минимальный бонус — 10 рублей.