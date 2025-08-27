Ведомости
Промокоды

Фрибет за хедшот от БК PARI: промокод на ставки на BLAST Open London

Каждый хедшот приближает крупный фрибет!

BLAST Open London 2025 уже стартовал. БК PARI подготовила особенное предложение для фанатов CS2. С новым промокодом ХЕДШОТ каждый выстрел в голову во время турнира может превратиться во фрибет. Чтобы присоединиться к акции, достаточно активировать промокод, сделать ставку от 3000 рублей на матч BLAST Open London и наблюдать, как точные выстрелы приносят реальные бонусы.

Как получить промокод PARI в рамках акции Фрибет за хедшот

Чтобы принять участие, выполните несколько легких действий:

1. Откройте счет в PARI или авторизуйтесь в уже существующем аккаунте.

image not found

2. Пройдите стандартную процедуру подтверждения личности.

3. Введите промокод ХЕДШОТ в соответствующем поле на сайте или в мобильном приложении.

4. Сделайте ординар от 3000 рублей на выбранный матч турнира BLAST Open London 2025.

5. Следите за событиями турнира через официальную трансляцию на платформе Twitch.

Ограничения по кэфам отсутствуют. Размер фрибета рассчитывается просто — за 1 попадание в голову начисляется 10 рублей. Например, если в матче зафиксировано 26 хедшотов, игрок получает фрибет в 260 рублей. Минимальный бонус — 10 рублей.

Если матч отменяется или хедшотов не было, фрибеты не начисляются. Количество засчитанных попаданий определяется по статистике портала HLTV.org.

Как отыграть бонус PARI за ставки на BLAST Open London

Фрибет действует 1 неделю и доступен для пари с коэффициентом не выше 10.00. Можно ставить на любые спортивные или киберспортивные события, выбирая ординары или экспрессы. Выигрыш зачисляется на баланс за вычетом суммы фрибета.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Чтобы не теряться в деталях, мы собрали все самое важное в таблицу.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

3000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

07.09.2025 (23:59 МСК)

Бонус не применяется к ставкам в разделе «Игры 24/7».

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Простые правила для участия➖ Для игроков установлен высокий порог — пари от 3000 рублей
➕ Чем больше хедшотов, тем крупнее ваш бонус➖ Сумма фрибета не зафиксирована

Заключение

Формат акции необычный и уникальный, другие букмекеры подобного не предлагают. Следить за трансляциями CS2 стало гораздо интереснее, ведь каждый хедшот увеличивает размер бонуса. Если матч результативный, можно заработать значительный фрибет.

Валентин Васильев

