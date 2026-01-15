Промокод ZONER от БК BetBoom: фрибеты до 50 000 рублей за регистрацию и пари

Партнерский проект
БК BetBoom запускает специальное предложение для новых клиентов с крупным призовым фондом. Чтобы войти в число участников, достаточно зарегистрироваться с промокодом ZONER, сделать ставку и дождаться итогов на февральском стриме.
Для получения приза выполните указанные шаги:
1. Создайте аккаунт в БК BetBoom до 31 января.
2. Используйте промокод ZONER при регистрации.
3. Сделайте хотя бы 1 ставку на сумму не ниже 1000 рублей с коэффициентом от 1.30.
4. Смотрите стрим в начале февраля с подведением итогов.
Сумма фрибетов, разыгрываемых в акции, достигает 250 000 рублей. Победители определяются рандомайзером. Призовой фонд делится между 41 счастливчиком.
Место
Фрибет
1
50 000 ₽
2
35 000 ₽
3
25 000 ₽
4
12 500 ₽
5-20
5000 ₽
21-41
2500 ₽
Применяйте фрибет к одиночным и экспресс-ставкам в диапазоне коэффициентов 1.30-3.50. Срок использования — 1 неделя с момента получения.
Ключевые условия промо собраны в таблице.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.01.2026 (23:59 МСК)
В телеграм-канале zoner and CO подобные розыгрыши обещают проводить каждый месяц.
Плюсы
Минусы
|➕ Внушительный призовой фонд — 250 000 ₽
|➖ Участвовать могут только новые пользователи
|➕ Ставки с любым исходом идут в зачет розыгрыша
Телеграм-канал о ставках и киберспорте zoner and CO разыгрывает крупные фрибеты. В промо могут участвовать только игроки, которые еще не были зарегистрированы в БК BetBoom. Призы распределяются случайным образом.