Промокод ZONER от БК BetBoom: фрибеты до 50 000 рублей за регистрацию и пари

50000 ₽
Бонус
16 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Горячий розыгрыш фрибетов для новичков!

БК BetBoom запускает специальное предложение для новых клиентов с крупным призовым фондом. Чтобы войти в число участников, достаточно зарегистрироваться с промокодом ZONER, сделать ставку и дождаться итогов на февральском стриме.

Как получить промокод BetBoom до 50 000 рублей за регистрацию и пари

Свернуть

Для получения приза выполните указанные шаги:

1. Создайте аккаунт в БК BetBoom до 31 января. 

2. Используйте промокод ZONER при регистрации.

3. Сделайте хотя бы 1 ставку на сумму не ниже 1000 рублей с коэффициентом от 1.30.

4. Смотрите стрим в начале февраля с подведением итогов.

Сумма фрибетов, разыгрываемых в акции, достигает 250 000 рублей. Победители определяются рандомайзером. Призовой фонд делится между 41 счастливчиком.

Место

Фрибет

1

50 000 ₽

2

35 000 ₽

3

25 000 ₽

4

12 500 ₽

5-20

5000 ₽

21-41

2500 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 50 000 рублей

Свернуть

Применяйте фрибет к одиночным и экспресс-ставкам в диапазоне коэффициентов 1.30-3.50. Срок использования — 1 неделя с момента получения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от BetBoom

Свернуть

Ключевые условия промо собраны в таблице.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.01.2026 (23:59 МСК)

В телеграм-канале zoner and CO подобные розыгрыши обещают проводить каждый месяц.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Внушительный призовой фонд — 250 000 ₽➖ Участвовать могут только новые пользователи
➕ Ставки с любым исходом идут в зачет розыгрыша 

Заключение

Свернуть

Телеграм-канал о ставках и киберспорте zoner and CO разыгрывает крупные фрибеты. В промо могут участвовать только игроки, которые еще не были зарегистрированы в БК BetBoom. Призы распределяются случайным образом.
 

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
