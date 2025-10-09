Ведомости
9 октября 9:20ГлавнаяБонусы
БК Лига СтавокПромокодыПромокод Лига Ставок
logo

Фрибетный спринт от БК Лига Ставок: до 5000 рублей за выполнение заданий букмекерской конторы

5000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Приятный бонус за простые задания

В рамках акции «Фрибетный спринт» букмекерская контора «Лига Ставок» разыграет призовой фонд на 15 000 000 рублей. Максимальный размер подарка одному беттору достигает 5000. Для получения бонуса пользователям нужно выполнять задания БК. 

Как получить бонус от БК Лига Ставок до 5000 рублей за выполнение заданий

Свернуть

Для участия в промоакции беттору следует:

1. Зарегистрироваться в «Лиге Ставок» или войти в профиль.

2. Применить промокод FREEBETSPRINT в ЛК.

3. Подтвердить участие через мобильное приложение.

4. Выполнять задания оператора.

Для каждой миссии букмекер укажет минимальный коэффициент, сумму пари и вид ставки. Совокупный фонд распределят между группами игроков, выполнившими определенное количество заданий.

Выполненные задания

Призовой фонд группы

1-3

Без розыгрыша

4-7

До 2 000 000 ₽

8-11

До 3 000 000 ₽

12

До 10 000 000 ₽

Минимальный фрибет — 100 рублей. Максимум в рамках акции беттор сможет забрать 5000.

Для реализации миссий нужно заключать ставки с реального баланса. Полученные ранее фрибеты не учитываются в конкурсе. Также в зачет не идут выкупы, возвраты и пари с отменой.

Как отыграть бонус БК Лига Ставок до 5000 рублей за выполнение заданий

Свернуть

Фрибет активен 7 дней. После этого бонус сгорит и использовать его повторно не получится. Он проставляется одиночной ставкой с кэфом не более 5.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Лиги Ставок

Свернуть

В таблице представлены подробные условия акции «Фрибетный спринт». 

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

20.10.2025 (12:00 МСК)

20 октября 2025 (12:00 МСК) — крайний срок выполнения заданий. Сам фрибет начислят не позднее 21 октября 2025 (23:59 МСК). Если вы не получили бонус сразу после завершения акции, не стоит переживать. Фрибет могут зачислить и на следующий день. 

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Ежесуточное обновление миссий➖ Нельзя ознакомиться со всеми заданиями сразу
➕ Прогресс выполнения обновляется каждые 10 минут 
➕ Максимальный фрибет составляет 5000 ₽ 

Заключение

Свернуть

Подключаться к акции целесообразно, если беттор готов выполнить минимум 4 миссии букмекера. Иначе до распределения призового фонда беттора не допустят. С заданиями заранее нельзя ознакомиться.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
