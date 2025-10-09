Фрибетный спринт от БК Лига Ставок: до 5000 рублей за выполнение заданий букмекерской конторы

Для участия в промоакции беттору следует:

1. Зарегистрироваться в «Лиге Ставок» или войти в профиль.

2. Применить промокод FREEBETSPRINT в ЛК.

3. Подтвердить участие через мобильное приложение.

4. Выполнять задания оператора.

Для каждой миссии букмекер укажет минимальный коэффициент, сумму пари и вид ставки. Совокупный фонд распределят между группами игроков, выполнившими определенное количество заданий.

Выполненные задания Призовой фонд группы 1-3 Без розыгрыша 4-7 До 2 000 000 ₽ 8-11 До 3 000 000 ₽ 12 До 10 000 000 ₽

Минимальный фрибет — 100 рублей. Максимум в рамках акции беттор сможет забрать 5000.

Для реализации миссий нужно заключать ставки с реального баланса. Полученные ранее фрибеты не учитываются в конкурсе. Также в зачет не идут выкупы, возвраты и пари с отменой.