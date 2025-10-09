Фрибетный спринт от БК Лига Ставок: до 5000 рублей за выполнение заданий букмекерской конторы

В рамках акции «Фрибетный спринт» букмекерская контора «Лига Ставок» разыграет призовой фонд на 15 000 000 рублей. Максимальный размер подарка одному беттору достигает 5000. Для получения бонуса пользователям нужно выполнять задания БК.
Для участия в промоакции беттору следует:
1. Зарегистрироваться в «Лиге Ставок» или войти в профиль.
2. Применить промокод FREEBETSPRINT в ЛК.
3. Подтвердить участие через мобильное приложение.
4. Выполнять задания оператора.
Для каждой миссии букмекер укажет минимальный коэффициент, сумму пари и вид ставки. Совокупный фонд распределят между группами игроков, выполнившими определенное количество заданий.
Выполненные задания
Призовой фонд группы
1-3
Без розыгрыша
4-7
До 2 000 000 ₽
8-11
До 3 000 000 ₽
12
До 10 000 000 ₽
Минимальный фрибет — 100 рублей. Максимум в рамках акции беттор сможет забрать 5000.
Для реализации миссий нужно заключать ставки с реального баланса. Полученные ранее фрибеты не учитываются в конкурсе. Также в зачет не идут выкупы, возвраты и пари с отменой.
Фрибет активен 7 дней. После этого бонус сгорит и использовать его повторно не получится. Он проставляется одиночной ставкой с кэфом не более 5.00.
В таблице представлены подробные условия акции «Фрибетный спринт».
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
20.10.2025 (12:00 МСК)
20 октября 2025 (12:00 МСК) — крайний срок выполнения заданий. Сам фрибет начислят не позднее 21 октября 2025 (23:59 МСК). Если вы не получили бонус сразу после завершения акции, не стоит переживать. Фрибет могут зачислить и на следующий день.
Плюсы
Минусы
|➕ Ежесуточное обновление миссий
|➖ Нельзя ознакомиться со всеми заданиями сразу
|➕ Прогресс выполнения обновляется каждые 10 минут
|➕ Максимальный фрибет составляет 5000 ₽
Подключаться к акции целесообразно, если беттор готов выполнить минимум 4 миссии букмекера. Иначе до распределения призового фонда беттора не допустят. С заданиями заранее нельзя ознакомиться.