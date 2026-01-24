БК PARI: фрибет 1000 рублей за ставку на Australian Open

Рассчитывать на приз можно лишь после того, как все требования будут выполнены в полном объеме:

1. Создать аккаунт в PARI при отсутствии регистрации.

2. Подписаться на Telegram-канал букмекера для участия в розыгрыше.

3. Заключить пари на матч или событие в рамках Australian Open.

4. Загрузить скриншот ставки вместе с PARI ID в комментарий под акционной публикацией .

Размер ставки в рамках конкурса не указан. Организатор рандомным образом выберет 3 победителей, которым начислят по 1000 рублей в виде фрибета.



