БК PARI: фрибет 1000 рублей за ставку на Australian Open

Получить бонус
Не упустите возможность получить 1000 рублей!

Букмекер PARI приглашает подписчиков Telegram присоединиться к акции в честь Australian Open. Для участия достаточно сделать ставку на любое событие турнира и прислать свой PARI ID. Победители будут определены случайным образом, каждый получит фрибет на 1000 рублей.

Как получить бонус PARI до 1000 рублей за ставку на теннисные игры

Свернуть

Рассчитывать на приз можно лишь после того, как все требования будут выполнены в полном объеме:

1. Создать аккаунт в PARI при отсутствии регистрации.

2. Подписаться на Telegram-канал букмекера для участия в розыгрыше.

3. Заключить пари на матч или событие в рамках Australian Open.

4. Загрузить скриншот ставки вместе с PARI ID в комментарий под акционной публикацией.

Размер ставки в рамках конкурса не указан. Организатор рандомным образом выберет 3 победителей, которым начислят по 1000 рублей в виде фрибета.

 

Как отыграть бонус PARI до 1000 рублей за ставки на теннис

Свернуть

Срок использования фрибета составляет 5 дней. Допустимы одиночные и экспресс-пари с совокупным коэффициентом не выше 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от PARI

Свернуть

Таблица содержит все необходимые сведения для участия в промо.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок окончания акции

01.02.2026 (23:59 МСК)

Для получения выигрыша необходимо не только создать аккаунт, но и завершить процедуру верификации.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Для участия не требуется выполнять трудоемкие процедуры➖ Приз достанется лишь 3 случайно выбранным клиентам
➕ Розыгрыш подходит новичкам и опытным игрокам 

Заключение

Свернуть

Во время Australian Open 2026 появляется множество акций. Предложение от PARI отличается своей простотой. Букмекер не устанавливает ограничения по сумме или кэфу ставок. Победителей немного, но промо легко интегрируется в обычную игру многих бетторов.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
