БК PARI: фрибет 1000 рублей за ставку на Australian Open

Букмекер PARI приглашает подписчиков Telegram присоединиться к акции в честь Australian Open. Для участия достаточно сделать ставку на любое событие турнира и прислать свой PARI ID. Победители будут определены случайным образом, каждый получит фрибет на 1000 рублей.
Рассчитывать на приз можно лишь после того, как все требования будут выполнены в полном объеме:
1. Создать аккаунт в PARI при отсутствии регистрации.
2. Подписаться на Telegram-канал букмекера для участия в розыгрыше.
3. Заключить пари на матч или событие в рамках Australian Open.
4. Загрузить скриншот ставки вместе с PARI ID в комментарий под акционной публикацией.
Размер ставки в рамках конкурса не указан. Организатор рандомным образом выберет 3 победителей, которым начислят по 1000 рублей в виде фрибета.
Срок использования фрибета составляет 5 дней. Допустимы одиночные и экспресс-пари с совокупным коэффициентом не выше 3.00.
Таблица содержит все необходимые сведения для участия в промо.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок окончания акции
01.02.2026 (23:59 МСК)
Для получения выигрыша необходимо не только создать аккаунт, но и завершить процедуру верификации.
Плюсы
Минусы
|➕ Для участия не требуется выполнять трудоемкие процедуры
|➖ Приз достанется лишь 3 случайно выбранным клиентам
|➕ Розыгрыш подходит новичкам и опытным игрокам
Во время Australian Open 2026 появляется множество акций. Предложение от PARI отличается своей простотой. Букмекер не устанавливает ограничения по сумме или кэфу ставок. Победителей немного, но промо легко интегрируется в обычную игру многих бетторов.