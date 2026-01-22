Решай по-своему от БК PARI: промокод на 1000 рублей за депозит

Партнерский проект
В новой промоакции букмекера PARI клиенты могут стать обладателями редкого мерча от бренда «Родина». Для участия необходимо внести депозит от 2000 рублей и использовать промокод Решай. Первые 2000 игроков получают фрибет 1000 рублей.
Для вступления в розыгрыш следует строго следовать всем указанным условиям:
1. Пройдите регистрацию в PARI, если вы еще не клиент компании.
2. Примените промокод Решай при участии в промо.
3. Внесите депозит от 2000 рублей.
Каждому 23-му участнику розыгрыша PARI достанется мерч из лимитированной коллекции, созданной с брендом «Родина». Первые 2000 пользователей, которые успешно завершат все шаги акции, получат фрибет 1000 рублей.
Фрибет активен в течение 7 дней с момента получения. Вы можете заключать как ординарные, так и экспресс-ставки на любые кэфы.
Таблица позволит легко ознакомиться с ключевыми аспектами промоакции.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.01.2026 (23:59 МСК)
Для участия в предложении совершать ставки не обязательно.
Плюсы
Минусы
|➕ Призы включают эксклюзивный мерч и фрибеты
|➖ Необходимо внесение депозита
|➕ Акция доступна для всех пользователей и не требует сложных действий
Коллекция бренда «Родина» и PARI отражает дух спортсменов, которые изменяют профессиональный спорт. Шанс выиграть мерч не очень высок, но фрибеты смогут получить многие.