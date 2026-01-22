Ведомости
Решай по-своему от БК PARI: промокод на 1000 рублей за депозит

1000 ₽
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
2000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Шанс на фрибеты и лимитированный мерч!

В новой промоакции букмекера PARI клиенты могут стать обладателями редкого мерча от бренда «Родина». Для участия необходимо внести депозит от 2000 рублей и использовать промокод Решай. Первые 2000 игроков получают фрибет 1000 рублей.

Как получить промокод PARI до 1000 рублей за депозит

Свернуть

Для вступления в розыгрыш следует строго следовать всем указанным условиям:

1. Пройдите регистрацию в PARI, если вы еще не клиент компании.

2. Примените промокод Решай при участии в промо.

3. Внесите депозит от 2000 рублей.

Каждому 23-му участнику розыгрыша PARI достанется мерч из лимитированной коллекции, созданной с брендом «Родина». Первые 2000 пользователей, которые успешно завершат все шаги акции, получат фрибет 1000 рублей.

Как отыграть бонус PARI до 1000 рублей за внесения депозита

Свернуть

Фрибет активен в течение 7 дней с момента получения. Вы можете заключать как ординарные, так и экспресс-ставки на любые кэфы.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от PARI

Свернуть

Таблица позволит легко ознакомиться с ключевыми аспектами промоакции.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

2000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.01.2026 (23:59 МСК)

Для участия в предложении совершать ставки не обязательно.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Призы включают эксклюзивный мерч и фрибеты➖ Необходимо внесение депозита
➕ Акция доступна для всех пользователей и не требует сложных действий 

Заключение

Свернуть

Коллекция бренда «Родина» и PARI отражает дух спортсменов, которые изменяют профессиональный спорт. Шанс выиграть мерч не очень высок, но фрибеты смогут получить многие.

Валентин Васильев

