Secret Poker 2 от БК PARI: розыгрыш 30 поездок на покерный турнир в Сочи

Для участия в акции нужно выполнить всего несколько шагов:

1. Открыть счет в PARI при отсутствии действующей учетной записи.

2. Активировать участие в промо Secret Poker 2.

3. Заключать ставки (ординары и экспрессы) на сумму от 100 рублей с коэффициентом не ниже 1.30.

Начисление баллов происходит по простой схеме: коэффициент события × сумма ставки. Приглашение на покерный турнир в Сочи достанется всем игрокам, вошедшим в Топ-30 рейтинга. В приз входит: