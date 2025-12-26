Secret Poker 2 от БК PARI: розыгрыш 30 поездок на покерный турнир в Сочи

Партнерский проект
Букмекерская компания «Пари» объявила промоакцию приуроченную ко второму покерному турниру в Сочи. Участники зарабатывают рейтинговые баллы за каждую ставку на спорт и борются за попадание в число гостей офлайн-мероприятия. Для получения приза необходимо зарегистрироваться в акции и подняться в Топ-30 общего зачета.
Для участия в акции нужно выполнить всего несколько шагов:
1. Открыть счет в PARI при отсутствии действующей учетной записи.
2. Активировать участие в промо Secret Poker 2.
3. Заключать ставки (ординары и экспрессы) на сумму от 100 рублей с коэффициентом не ниже 1.30.
Начисление баллов происходит по простой схеме: коэффициент события × сумма ставки. Приглашение на покерный турнир в Сочи достанется всем игрокам, вошедшим в Топ-30 рейтинга. В приз входит:
Отыгрыш по акции отсутствует. Для оформления билетов и бронирования проживания участнику потребуется предоставить скан действующего паспорта РФ и иные данные по запросу организатора.
Ниже представлена таблица со всеми деталями бонусного предложения.
Максимальный размер бонуса
Поездка на турнир в Сочи
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
11.01.2026 (23:59 МСК)
Пари типа система и события из раздела 24/7 не принимают участие в промо.
Плюсы
Минусы
|➕ Шанс попасть на престижный покерный турнир в Сочи
|➖ Для продвижения в рейтинге необходим крупный оборот пари
|➕ Призовый пакет включает полное сопровождение организаторов и комфортное проживание
Букмекер «Пари» во второй раз запускает акцию с поездкой на покерный турнир в Сочи. Фрибетов в рамках промо не дают. Участникам с небольшим банкроллом будет непросто занять место в Топ-30.