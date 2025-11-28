Ведомости
28 ноября
Розыгрыш TNNS и БК Пари: фрибеты по 138 рублей за подписку

Промоакция без пополнений!

Подписчики Telegram-канала TNNS могут получить фрибеты на 138 рублей от БК PARI. Для этого достаточно реакции под постом и нажатия на кнопку участия.

Как получить бонус PARI на 138 рублей за подписку на TNNS

Свернуть

Участнику необходимо пройти несколько шагов, пополнение баланса не требуется:

1. Создать аккаунт в PARI.

2. Подписаться на TNNS.

3. Отметить пост реакцией 🔥.

4. Кликнуть «Участвовать».

Прошлая неделя принесла 4149 реакций на канале. Букмекер преобразовал их  в 1383 фрибета. Среди участников разыграют 10 бонусов по 138 рублей.

Как отыграть бонус PARI на 138 рублей за победу в розыгрыше

Свернуть

Использовать фрибеты можно на ординарах и экспрессах без лимитов по коэффициентам. Срок действия составляет 7 суток.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 138 рублей от PARI

Свернуть

Таблица содержит все необходимые данные о промоакции.

Максимальный размер бонуса

138 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

02.12.2025 (19:00 МСК)

Каждый вторник на канале TNNS объявляются итоги. В среду уже запускается новая акция.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Фрибеты выдаются без вложений➖ Количество победителей фиксировано
➕ Регулярные розыгрыши 

Заключение

Свернуть

Активность на канале TNNS на этой неделе снизилась по сравнению с предыдущими. Вероятно, это произошло из-за каникул в сезонах ATP и WTA. PARI в отпуск не уходит и продолжает проводить розыгрыши без перерывов.

Валентин Васильев

