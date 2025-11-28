Розыгрыш TNNS и БК Пари: фрибеты по 138 рублей за подписку

Партнерский проект
Подписчики Telegram-канала TNNS могут получить фрибеты на 138 рублей от БК PARI. Для этого достаточно реакции под постом и нажатия на кнопку участия.
Участнику необходимо пройти несколько шагов, пополнение баланса не требуется:
1. Создать аккаунт в PARI.
2. Подписаться на TNNS.
3. Отметить пост реакцией 🔥.
4. Кликнуть «Участвовать».
Прошлая неделя принесла 4149 реакций на канале. Букмекер преобразовал их в 1383 фрибета. Среди участников разыграют 10 бонусов по 138 рублей.
Использовать фрибеты можно на ординарах и экспрессах без лимитов по коэффициентам. Срок действия составляет 7 суток.
Таблица содержит все необходимые данные о промоакции.
Максимальный размер бонуса
138 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
02.12.2025 (19:00 МСК)
Каждый вторник на канале TNNS объявляются итоги. В среду уже запускается новая акция.
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибеты выдаются без вложений
|➖ Количество победителей фиксировано
|➕ Регулярные розыгрыши
Активность на канале TNNS на этой неделе снизилась по сравнению с предыдущими. Вероятно, это произошло из-за каникул в сезонах ATP и WTA. PARI в отпуск не уходит и продолжает проводить розыгрыши без перерывов.