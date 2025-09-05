Ведомости
TI 2025 BONUS DROP от БК Фонбет: промокод до 50 000 рублей за ставки на киберспорт

TI 2025 с FONBET становится еще интереснее!

В преддверии главного турнира года по киберспорту The International «Фонбет» запускает акцию с простыми условиями. Достаточно ввести промокод TI25, сделать ставку на матч турнира, запустить «Колесо удачи» и получить фрибет до 50 000 рублей.

Как получить промокод Фонбет до 50 000 рублей в рамках акции TI 2025 BONUS DROP

Активировать промокод можно, придерживаясь короткой инструкции:

1. Зарегистрируйтесь в БК «Фонбет» или выполните вход в личный кабинет.

2. Откройте страницу акции и введите промокод TI25 в соответствующее поле.

3. Сделайте ставку на киберспортивное событие от 1000 рублей с кэфом 1.50 и выше (подойдут ординары и экспрессы).

4. После заключения пари вернитесь на страницу акции и активируйте «Колесо удачи».

Каждый пользователь, который выполнит требования, гарантированно получает фрибет. Размер бонуса определяется случайным образом. Минимальная сумма составляет 300 рублей, максимальная — 50 000 рублей.

Как отыграть бонус Фонбет до 50 000 рублей за ставки на киберспорт

Фрибет действует ограниченное время — 7 суток с момента начисления. Его можно применить для одиночных пари без ограничений по рынкам и коэффициентам. В случае успешной ставки на баланс игрока поступает чистый выигрыш, сумма самого фрибета при этом не возвращается.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от Фонбета

Правила акции сведены в таблицу.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

11.09.2025 (11:59 МСК)

Участвовать могут клиенты БК старше 18 лет, прошедшие регистрацию, идентификацию и принявшие правила акции.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Результат акционного пари не влияет на начисление бонуса➖ Размер фрибета определяется случайно
➕ Гибкие возможности для применения фрибета 

Заключение

Все участники акции получают гарантированный фрибет. Каждые 36 часов появляется возможность претендовать на новый бонус. Такое щедрое предложение от БК FONBET делает наблюдение за TI 2025 еще увлекательнее.

Валентин Васильев

