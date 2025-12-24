Месяц фрибетов от БК Зенит: бонусы до 2000 рублей за экспрессы на зимние виды спорта

Начисление бонуса предусмотрено для участников, соблюдающих все правила акции:

1. Пройти регистрацию в БК «Зенит» или использовать уже существующий профиль.

2. Заключить выигрышный экспресс из 5 и более событий на сумму не менее 500 рублей, включив в купон хоккей или другие зимние дисциплины.

3. Под конкурсным постом в Telegram букмекера разместить комментарий с данными ставки и подтверждающим скриншотом.

Итоги конкурса подводятся на основе итогового коэффициента выигрышного экспресса. В случае совпадения кэфов преимущество получает ставка с большей суммой. Количество попыток не ограничено, но каждый участник может получить только 1 награду за 7 дней.

Призовой фонд распределяется между 3 лучшими участниками недели. Победитель рейтинга получает 2000 зенов. За второе место предусмотрено начисление 1000 зенов. Обладатель третьей позиции получает 500 зенов.

Начисление призов будет проходить в 4 этапа: 19 и 26 января, 2 и 9 февраля. Зены можно обменять на фрибеты по курсу 1 к 1.