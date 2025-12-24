Месяц фрибетов от БК Зенит: бонусы до 2000 рублей за экспрессы на зимние виды спорта

Партнерский проект
Букмекерская контора «Зенит» проводит конкурс «Месяц фрибетов». На протяжении 4 недель среди лучших игроков будут распределяться до 2000 зенов. Акция ориентирована на ставки на зимние виды спорта. Для участия необходимо собрать экспресс из 5 и более событий.
Начисление бонуса предусмотрено для участников, соблюдающих все правила акции:
1. Пройти регистрацию в БК «Зенит» или использовать уже существующий профиль.
2. Заключить выигрышный экспресс из 5 и более событий на сумму не менее 500 рублей, включив в купон хоккей или другие зимние дисциплины.
3. Под конкурсным постом в Telegram букмекера разместить комментарий с данными ставки и подтверждающим скриншотом.
Итоги конкурса подводятся на основе итогового коэффициента выигрышного экспресса. В случае совпадения кэфов преимущество получает ставка с большей суммой. Количество попыток не ограничено, но каждый участник может получить только 1 награду за 7 дней.
Призовой фонд распределяется между 3 лучшими участниками недели. Победитель рейтинга получает 2000 зенов. За второе место предусмотрено начисление 1000 зенов. Обладатель третьей позиции получает 500 зенов.
Начисление призов будет проходить в 4 этапа: 19 и 26 января, 2 и 9 февраля. Зены можно обменять на фрибеты по курсу 1 к 1.
Фрибет доступен для активации на протяжении 7 дней. Он подходит для ставок на все представленные в БК события.
Ниже подробно рассмотрены ключевые моменты промо.
Минимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
14.01.2026 (00:01 МСК)
К участию не допускаются ординары и системы, ставки за счет бонусных средств и пари со страховкой.
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность получать бонусы на протяжении 4 недель
|➖ Необходимо самостоятельно публиковать данные ставки в Telegram
|➕ Участие без ограничений по количеству попыток
Букмекер «Зенит» нечасто радует игроков бонусами. «Месяц фрибетов» — редкая возможность для клиентов БК. В экспресс нужно добавить хотя бы 1 зимнее событие — хоккей, лыжи, бенди или другую дисциплину. Ограничений по коэффициентам нет.