БК Zenit: фрибеты на 500 рублей за прогноз на матч СКА — Металлург

Партнерский проект
Букмекерская компания Zenit запустила интерактивный хоккейный конкурс. Пользователям нужно дать прогнозы на матч Континентальной хоккейной лиги между питерским СКА и магнитогорским «Металлургом». Победители получат фрибет 500 рублей.
Бонус будет начислен тем, кто выполнит все требования:
1. Создать личный аккаунт в букмекерской компании Zenit и пройти полную идентификацию.
2. Подписаться на официальный Telegram-канал букмекера, где проходит конкурс.
3. До 16 ноября 16:30 МСК разместить под постом свой прогноз, указав ответы в формате «Да» или «Нет».
4. В тексте комментария обязательно прописать номер игрового счета.
Призом в акции является фрибет номиналом 500 рублей. Его получат 15 участников, которые правильно предскажут все 5 событий матча СКА — «Металлург»:
БК Zenit может исключить участника при подозрении на нарушение правил.
После зачисления фрибет действует ровно неделю. Делать ставки с его помощью разрешается на любые исходы и типы пари.
Разберем условия конкурса подробнее.
Минимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
16.11.2025 (16:30 МСК)
Если победителей больше 15, приоритет получат самые активные игроки и участники канала.
Плюсы
Минусы
|➕ Шанс выиграть 500 рублей за точные прогнозы
|➖ Промах хотя бы по 1 пункту лишает приза
|➕ Участие в конкурсе делает просмотр матча более увлекательным
Ранее букмекерская компания Zenit преимущественно радовала футбольных болельщиков конкурсами и бонусами. Сейчас акция посвящена хоккею. Участникам предлагается спрогнозировать ключевые события матча между грандами Западной и Восточной конференций КХЛ. Награда достанется только тем, кто даст полностью точные ответы.