БК Zenit: фрибеты на 500 рублей за прогноз на матч СКА — Металлург

Бонус будет начислен тем, кто выполнит все требования:

1. Создать личный аккаунт в букмекерской компании Zenit и пройти полную идентификацию.

2. Подписаться на официальный Telegram-канал букмекера, где проходит конкурс.

3. До 16 ноября 16:30 МСК разместить под постом свой прогноз, указав ответы в формате «Да» или «Нет».

4. В тексте комментария обязательно прописать номер игрового счета.

Призом в акции является фрибет номиналом 500 рублей. Его получат 15 участников, которые правильно предскажут все 5 событий матча СКА — «Металлург»:

В игре суммарно будет заброшено более 5.5 шайб.

СКА превысит отметку в 10 штрафных минут.

В течение основного времени судья назначит буллит (штрафной бросок).

Ткачев и Кузнецов суммарно наберут не менее 3 результативных очков.

Во время игры одна из команд проведет замену голкипера.

БК Zenit может исключить участника при подозрении на нарушение правил.