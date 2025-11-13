Ведомости
13 ноября
БК ЗенитАкции
logo

БК Zenit: фрибеты на 500 рублей за прогноз на матч СКА — Металлург

500 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Достаточно быть подписчиком канала и оставить прогноз в комментариях!

Букмекерская компания Zenit запустила интерактивный хоккейный конкурс. Пользователям нужно дать прогнозы на матч Континентальной хоккейной лиги между питерским СКА и магнитогорским «Металлургом». Победители получат фрибет 500 рублей.

Как получить бонус от Zenit на 500 рублей за прогнозы на игру СКА и Металлурга

Свернуть

Бонус будет начислен тем, кто выполнит все требования:

1. Создать личный аккаунт в букмекерской компании Zenit и пройти полную идентификацию.

2. Подписаться на официальный Telegram-канал букмекера, где проходит конкурс.

3. До 16 ноября 16:30 МСК разместить под постом свой прогноз, указав ответы в формате «Да» или «Нет».

4. В тексте комментария обязательно прописать номер игрового счета.

Призом в акции является фрибет номиналом 500 рублей. Его получат 15 участников, которые правильно предскажут все 5 событий матча СКА — «Металлург»:

  • В игре суммарно будет заброшено более 5.5 шайб.
  • СКА превысит отметку в 10 штрафных минут.
  • В течение основного времени судья назначит буллит (штрафной бросок).
  • Ткачев и Кузнецов суммарно наберут не менее 3 результативных очков.
  • Во время игры одна из команд проведет замену голкипера.

БК Zenit может исключить участника при подозрении на нарушение правил.

Как отыграть бонус БК Zenit на 500 рублей за прогноз на матч СКА — Металлург

Свернуть

После зачисления фрибет действует ровно неделю. Делать ставки с его помощью разрешается на любые исходы и типы пари.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 рублей от БК Зенит

Свернуть

Разберем условия конкурса подробнее.

Минимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

16.11.2025 (16:30 МСК)

Если победителей больше 15, приоритет получат самые активные игроки и участники канала.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Шанс выиграть 500 рублей за точные прогнозы➖ Промах хотя бы по 1 пункту лишает приза
➕ Участие в конкурсе делает просмотр матча более увлекательным 

Заключение

Свернуть

Ранее букмекерская компания Zenit преимущественно радовала футбольных болельщиков конкурсами и бонусами. Сейчас акция посвящена хоккею. Участникам предлагается спрогнозировать ключевые события матча между грандами Западной и Восточной конференций КХЛ. Награда достанется только тем, кто даст полностью точные ответы.

 

Валентин Васильев

