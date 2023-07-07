Эксперты PARI прогнозируют победу «Црвены Звезды» над «Нефтчи»

8 июля в третьем матче международного турнира «Кубок PARI Премьер» азербайджанский «Нефтчи» сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Встреча состоится на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклады перед матчем и изучила, как ставят клиенты на предстоящее событие.

По оценкам аналитиков PARI, у «Црвены Звезды» более предпочтительные шансы на успех. Сделать ставку на победу чемпиона Сербии можно по коэффициенту 1,60, что соответствует примерно 60% вероятности. Котировки на ничью составляют 4,10 (около 23%). Успех третьей команды Азербайджана идет за 5,40 (приблизительно 17%).

Итоговая победа «Црвены Звезды» с учетом возможной серии пенальти котируется за 1,35 (около 71%). Поставить на триумф «Нефтчи» по итогам всей игры можно за 3,25 (29%).

Результативность встречи, по оценкам аналитиков PARI, составит не менее трех мячей. Тотал по голам установлен на отметке 2,5 с котировкой 2,05 на меньше и 1,77 на больше. Ставки на то, что забьют обе команды, принимаются за 1,78. Если же отличиться сможет только один из соперников, сыграет коэффициент 2,35.

В линии на точный счет наиболее вероятный вариант — победа «Црвены Звезды» со счетом 2:0 за 7,50. Минимальный выигрыш сербов оценивается котировкой 8,00, а триумф со счетом 2:1, как и ничья 1:1, идут за 8,50. Любая победа «Црвены Звезды» с сухим счетом котируется за 2,80. Котировки на аналогичное достижение «Нефтчи» составляют 8,00.

Клиентам PARI доступны дополнительные ставки на встречу команд из Баку и Белграда. В частности, победа сербов по итогам первого тайма и всей игры котируется за 2,30. Заключить пари на то, что счет в матче откроет «Нефтчи», можно за 3,05. Если же зайдет ставка на голы обеих команд в обоих таймах, банк увеличится в 12 раз.

К данному моменту «Нефтчи» и «Црвена Звезда» провели по одной игре на Кубке PARI Премьер. В матче открытия турнира 1 июля азербайджанский клуб уступил «Зениту» со счетом 1:3. В свою очередь сербы 4 июля обыграли «Зенит» со счетом 2:1.

До конца главного турнира межсезонья состоятся еще три матча. 9 июля «Зенит» примет на «Газпром Арене» турецкий «Фенербахче». 12 июля турки встретятся с «Црвеной Звездой», а 15 июля — с «Нефтчи». Эти матчи пройдут на стадионе «Смена».