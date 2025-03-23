Клиенты PARI уверены в победе Испании над Нидерландами в 1/4 финала Лиги наций

23 марта в ответном четвертьфинальном матче Лиги наций сборная Испании примет Нидерланды. Матч состоится на стадионе «Месталья» в Валенсии и начнется в 22:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников на победу в предстоящей встрече.

До начала игры букмекеры считают фаворитами хозяев. На триумф сборной Испании можно поставить по коэффициенту 1.75, что соответствует примерно 55% вероятности. Котировки на ничью в линии PARI составляют 4.00 (приблизительно 24). Шансы Нидерландов на успех оценены коэффициентом 4.70 (около 21%).

С учетом ничьей 2:2 в первой встрече в Роттердаме шансы Испании пробиться в полуфинал по итогам двухматчевого противостояния котируются значительно выше — за 1.37 (около 71%). Если же победителями пары окажутся Нидерланды, сыграет ставка за 3.15 (примерно 29%).

Клиенты PARI считают Испанию безоговорочным фаворитом встречи и всего противостояния. На успех «красной фурии» приходится почти 100% от оборота ставок на исход игры. Соотношение на проход той или иной команды в полуфинал во всем объеме пари — 98% на 2% в пользу Испании.

Букмекеры ждут результативной игры от команд Луиса де ла Фуэнте и Роналда Кумана. Поставить на то, что будет забито как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.80. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.05.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии, как и в первой игре, смогут отличиться обе команды. В случае обмена голами сыграет коэффициент 1.77. Обратный исход доступен за 2.05. Вероятность сухой победы любой из команд оценена котировкой 2.40.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятные варианты на этом рынке — ничья 1:1 и победа Испании 1:0 за 8.00. Победа испанцев 2:0 и 2:1 котируется за 8.50. На то, что счет в матче откроют хозяева, можно поставить за 1.57, аналогичная ставка на хозяев доступна за 2.60.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из шести событий, включив в него ставку на победу Испании в основное время за 1.73. Общий коэффициент экспресса — 7.86. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит 686 000 рублей.

Сборная Испании — действующий чемпион Европы и победитель Лиги наций. Нидерланды играли в финале первой в истории Лиги наций, а прошлым летом на Евро-2024 дошли до полуфинала. Испанцы вышли в плей-офф с первого места в группе с Данией, Сербией и Швейцарией. Нидерланды в своем квартете пропустили на первое место Германию, но опередили Венгрию с Боснией и Герцеговиной. Шансы испанцев сохранить титул чемпиона в этом турнире оцениваются коэффициентом 4.20. Заключить пари на триумф Нидерландов можно за 17.00.

Четвертьфинальная стадия появилась в Лиге наций впервые. В остальных парах встречаются Франция с Хорватией (счет в противостоянии на данный момент — 0:2), Португалия с Данией (0:1) и Германия с Италией (2:1). Полуфиналы Лиги наций пройдут 4-5 июня, финал — 8 июня.