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27 февраля 12:15ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваACA

Павел Витрук — Жосиель Силва, 28 февраля: прогноз на титульный бой ACA, трансляция и полный кард

Бразилец заменил Мехди Байдулаева
Александр Бокулёв
Источник: ACA
Источник: ACA

Главным событием турнира ACA 184 станет титульный поединок в легчайшем весе (до 61,7 кг) между россиянином Павлом Витруком и бразильцем Жосиелем Силвой. Последний на коротком уведомлении заменил россиянина Мехди Байдулаева, который выбыл из-за проблем с весогонкой. Останется ли пояс у действующего чемпиона?

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Статистика

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Витрук

 

Силва

Россия

Страна

Бразилия

34

Возраст

34

26

Бои

28

19 (5 / 1 / 13 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

21 (11 / 2 / 7 / 1)

6 (0 / 1 / 5)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

7 (2 / 1 / 4)

1

Ничьи

0

Чемпион

Место в рейтинге легчайшего дивизиона ACA

4

165

Рост (см)

162,5

167

Размах рук (см)

164

Павел Витрук

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В профессиональных MMA выступает с 2011 года. В 2016-м стал чемпионом M-1 Global в легчайшем весе, но потерял пояс после первой же защиты. С 2020 года бьется в АСА, где выиграл семь поединков и проиграл в трех. На данный момент идет на серии из пяти побед. В последнем поединке в апреле нокаутировал Олега Борисова в пятом раунде и стал чемпионом ACA в легчайшем дивизионе. Занимает восьмое место в рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории.

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Жосиель Силва

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В профессиональных ММА выступает с 2010 года. Большую часть карьеры провел в ACA, где дебютировал в 2017-м. Всего в промоушене выиграл 12 боев и уступил в семи. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в октябре одолел Мурада Каламова единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ВитрукаПобеда СилвыТМ (3,5)ТБ (3,5)
PARI1,732,132,751,40

Прогноз на бой

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Силва выходит на экстремально коротком уведомлении, но он изначально страховал главное событие турнира, что смягчает последствия экстренной замены. И у бразильца есть все шансы как минимум навязать конкурентный поединок. 

Как и Витрук, претендент предпочитает действовать в стойке. Ударная техника у обоих на хорошем уровне, но и ошибок в обороне хватает. При этом форсировать события они не любят и уж тем более вряд ли будут рисковать в столь ответственном поединке.

Наверняка нас ждет очень плавная раскачка и долгая взаимная разведка. Уже ближе к экватору поединка напряжение будет возрастать, а функциональная подготовка станет, вероятно, ключевым фактором. Вполне возможно, что именно чемпионские раунды окажутся определяющими, а более ранней развязки не ждем.

Полный кард, где смотреть бой Витрук — Силва

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Турнир АСА 184 стартует в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в пятницу, 28 февраля, в 17:00 по столичному времени. Основной кард начнется в 21:00 мск, поэтому главный бой Витрук Силва стоит ожидать не ранее 23:00 мск.

В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты). На кабельном канале «Матч! Боец» прямая трансляция стартует в 19:30 мск, на федеральном «Матч ТВ» — в 22:00 мск.

Основной кард

  • Павел Витрук (Россия) Жосиель Силва (Бразилия). Легчайший вес. Титульный бой;
  • Мухумат Вахаев (Россия) — Кирилл Корнилов (Россия). Тяжелый вес;
  • Муслим Магомедов (Россия) — Евгений Ерохин (Россия). Полутяжелый вес;
  • Глеб Хабибуллин (Россия) — Сайфуллах Джабраилов (Россия). Полулегкий вес;
  • Виталий Слипенко (Россия) — Искандар Мамадалиев (Таджикистан). Полусредний вес;

Прелимы

  • Алихан Сулейманов (Россия) — Маркос Родригес (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Абдул-Рахман Дудаев (Россия) — Махарбек Каргинов (Россия). Полулегкий вес;
  • Юсуп-Хаджи Зубариев (Россия) — Хафиз Сакибеков (Таджикистан). Полулегкий вес;
  • Сулим Баталов (Россия) — Кайо Биттенкурт (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Фелипе Фроес (Бразилия) — Алимардан Абдыкааров (Кыргызстан). Полулегкий вес;
  • Амирхан Адаев (Россия) — Александр Матмуратов (Россия). Легкий вес;
  • Имран Букуев (Россия) — Холмурод Нурматов (Узбекистан). Легчайший вес;
  • Бехруз Зухуров (Таджикистан) — Шергази Кенжебаев (Кыргызстан). Полулегкий вес;
  • Абдул-Рахман Темиров (Россия) — Игорь Олчонов (Россия). Легкий вес.
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