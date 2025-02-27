Павел Витрук — Жосиель Силва, 28 февраля: прогноз на титульный бой ACA, трансляция и полный кард

Силва выходит на экстремально коротком уведомлении, но он изначально страховал главное событие турнира, что смягчает последствия экстренной замены. И у бразильца есть все шансы как минимум навязать конкурентный поединок.

Как и Витрук, претендент предпочитает действовать в стойке. Ударная техника у обоих на хорошем уровне, но и ошибок в обороне хватает. При этом форсировать события они не любят и уж тем более вряд ли будут рисковать в столь ответственном поединке.

Наверняка нас ждет очень плавная раскачка и долгая взаимная разведка. Уже ближе к экватору поединка напряжение будет возрастать, а функциональная подготовка станет, вероятно, ключевым фактором. Вполне возможно, что именно чемпионские раунды окажутся определяющими, а более ранней развязки не ждем.