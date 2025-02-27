Павел Витрук — Жосиель Силва, 28 февраля: прогноз на титульный бой ACA, трансляция и полный кард

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Главным событием турнира ACA 184 станет титульный поединок в легчайшем весе (до 61,7 кг) между россиянином Павлом Витруком и бразильцем Жосиелем Силвой. Последний на коротком уведомлении заменил россиянина Мехди Байдулаева, который выбыл из-за проблем с весогонкой. Останется ли пояс у действующего чемпиона?
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Витрук
Силва
Россия
Страна
Бразилия
34
Возраст
34
26
Бои
28
19 (5 / 1 / 13 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
21 (11 / 2 / 7 / 1)
6 (0 / 1 / 5)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
7 (2 / 1 / 4)
1
Ничьи
0
Чемпион
Место в рейтинге легчайшего дивизиона ACA
4
165
Рост (см)
162,5
167
Размах рук (см)
164
В профессиональных MMA выступает с 2011 года. В 2016-м стал чемпионом M-1 Global в легчайшем весе, но потерял пояс после первой же защиты. С 2020 года бьется в АСА, где выиграл семь поединков и проиграл в трех. На данный момент идет на серии из пяти побед. В последнем поединке в апреле нокаутировал Олега Борисова в пятом раунде и стал чемпионом ACA в легчайшем дивизионе. Занимает восьмое место в рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории.
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В профессиональных ММА выступает с 2010 года. Большую часть карьеры провел в ACA, где дебютировал в 2017-м. Всего в промоушене выиграл 12 боев и уступил в семи. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в октябре одолел Мурада Каламова единогласным решением судей.
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Силва выходит на экстремально коротком уведомлении, но он изначально страховал главное событие турнира, что смягчает последствия экстренной замены. И у бразильца есть все шансы как минимум навязать конкурентный поединок.
Как и Витрук, претендент предпочитает действовать в стойке. Ударная техника у обоих на хорошем уровне, но и ошибок в обороне хватает. При этом форсировать события они не любят и уж тем более вряд ли будут рисковать в столь ответственном поединке.
Наверняка нас ждет очень плавная раскачка и долгая взаимная разведка. Уже ближе к экватору поединка напряжение будет возрастать, а функциональная подготовка станет, вероятно, ключевым фактором. Вполне возможно, что именно чемпионские раунды окажутся определяющими, а более ранней развязки не ждем.
Турнир АСА 184 стартует в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в пятницу, 28 февраля, в 17:00 по столичному времени. Основной кард начнется в 21:00 мск, поэтому главный бой Витрук — Силва стоит ожидать не ранее 23:00 мск.
В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты). На кабельном канале «Матч! Боец» прямая трансляция стартует в 19:30 мск, на федеральном «Матч ТВ» — в 22:00 мск.
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