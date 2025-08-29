Быстрый гейм от БК Балтбет: фрибет до 600 рублей за пари на теннис

Стать обладателем фрибета можно только при соблюдении всех условий предложения:

1. Если у вас еще нет аккаунта в БК — создайте его.

2. Перейдите на страницу промо «Быстрый гейм» и станьте одним из участников.

3. В течение 1 часа совершите 4 одиночные live-ставки на теннис. Каждая на сумму не менее 800 рублей с коэффициентом от 1.40.

После выполнения всех шагов фрибет до 600 рублей будет автоматически начислен на ваш игровой счет.