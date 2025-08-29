Быстрый гейм от БК Балтбет: фрибет до 600 рублей за пари на теннис

Партнерский проект
Букмекерская компания «Балтбет» предлагает своим клиентам принять участие в новой акции для любителей тенниса. Каждый зарегистрированный игрок может получить фрибет до 600 рублей, совершая одиночные ставки на теннис в лайве. Размер вознаграждения и условия участия формируются индивидуально.
Стать обладателем фрибета можно только при соблюдении всех условий предложения:
1. Если у вас еще нет аккаунта в БК — создайте его.
2. Перейдите на страницу промо «Быстрый гейм» и станьте одним из участников.
3. В течение 1 часа совершите 4 одиночные live-ставки на теннис. Каждая на сумму не менее 800 рублей с коэффициентом от 1.40.
После выполнения всех шагов фрибет до 600 рублей будет автоматически начислен на ваш игровой счет.
Вся информация о применении фрибета представлена в вашем личном кабинете. Полученный бонус активен в течение 1 месяца и подходит как для одиночных ставок, так и для экспресс-пари. Общий кэф должен находиться в пределах 1.40-100.00.
Основные моменты предложения отражены в таблице.
Максимальный размер бонуса
600 ₽
Минимальный депозит
800 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
31.08.2025 (23:59 МСК)
Повторное участие в рамках акции невозможно.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Присоединиться к акции достаточно просто
|➖ Нужно проставить 3200 ₽ (4 × 800 ₽).
|➕ Любой результат ставки идет в зачет
Перед активацией предложения посмотрите расписание матчей теннисистов. Желательно, чтобы в течение часа было достаточно много игр. Во время US Open такие временные отрезки найти просто. Дальше выбор стратегии полностью за вами.