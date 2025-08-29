Ведомости
Быстрый гейм от БК Балтбет: фрибет до 600 рублей за пари на теннис

Каждый удар на корте может приносить бонусы!

Букмекерская компания «Балтбет» предлагает своим клиентам принять участие в новой акции для любителей тенниса. Каждый зарегистрированный игрок может получить фрибет до 600 рублей, совершая одиночные ставки на теннис в лайве. Размер вознаграждения и условия участия формируются индивидуально.

Как получить бонус Балтбет до 600 рублей по акции Быстрый гейм

Стать обладателем фрибета можно только при соблюдении всех условий предложения:

1. Если у вас еще нет аккаунта в БК — создайте его.

2. Перейдите на страницу промо «Быстрый гейм» и станьте одним из участников.

3. В течение 1 часа совершите 4 одиночные live-ставки на теннис. Каждая на сумму не менее 800 рублей с коэффициентом от 1.40.

После выполнения всех шагов фрибет до 600 рублей будет автоматически начислен  на ваш игровой счет.

Как отыграть бонус Балтбет до 600 рублей за быстрые ставки на теннис

Вся информация о применении фрибета представлена в вашем личном кабинете. Полученный бонус активен в течение 1 месяца и подходит как для одиночных ставок, так и для экспресс-пари. Общий кэф должен находиться в пределах 1.40-100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Основные моменты предложения отражены в таблице.

Максимальный размер бонуса

600 ₽

Минимальный депозит

800 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

31.08.2025 (23:59 МСК)

Повторное участие в рамках акции невозможно.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Присоединиться к акции достаточно просто➖ Нужно проставить 3200 ₽ (4 × 800 ₽).
➕ Любой результат ставки идет в зачет 

Заключение

Перед активацией предложения посмотрите расписание матчей теннисистов. Желательно, чтобы в течение часа было достаточно много игр. Во время US Open такие временные отрезки найти просто. Дальше выбор стратегии полностью за вами.

Валентин Васильев

