Чемпионский час от БК Балтбет: фрибет до 600 рублей за быстрые ставки на теннис

Фрибет начисляется после соблюдения всех условий предложения:

1. Начните с регистрации в «Балтбет» или просто выполните вход, если аккаунт у вас уже есть.

2. Перейдите на страницу акции «Чемпионский час» и тапните кнопку «Принять участие».

3. Пройдите персональное задание: за 1 час после активации заключите и выиграйте 3 ординарных live-ставки на теннис с кэфом не ниже 1.30.

Каждое пари должно быть не меньше 700 рублей. Размер бонуса — до 600 рублей. Сумма фрибета варьируется в зависимости от активности игрока.