Чемпионский час от БК Балтбет: фрибет до 600 рублей за быстрые ставки на теннис

Партнерский проект
«Балтбет» запускает акцию для любителей тенниса. Игрокам предлагается делать ставки на матчи и получать фрибеты до 600 рублей. Каждого участника ждет персональное задание.
Фрибет начисляется после соблюдения всех условий предложения:
1. Начните с регистрации в «Балтбет» или просто выполните вход, если аккаунт у вас уже есть.
2. Перейдите на страницу акции «Чемпионский час» и тапните кнопку «Принять участие».
3. Пройдите персональное задание: за 1 час после активации заключите и выиграйте 3 ординарных live-ставки на теннис с кэфом не ниже 1.30.
Каждое пари должно быть не меньше 700 рублей. Размер бонуса — до 600 рублей. Сумма фрибета варьируется в зависимости от активности игрока.
Все детали по использованию фрибета доступны в личном кабинете. Бонус действует 30 дней и может использоваться для одиночных ставок и экспрессов. Коэффициенты должны быть в диапазоне от 1.40 до 100.00.
Краткий обзор ключевых пунктов акции.
Максимальный размер бонуса
600 ₽
Минимальный депозит
700 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
24.08.2025 (23:59 МСК)
Отклоненные пари не принимаются для участия в акции.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Доступ к предложению есть у каждого пользователя БК
|➖ Участнику отводится всего 60 минут на задание
|➕ Персональный подход к клиентам
Финальные раунды квалификации US Open — отличное время для охоты за выгодными кэфами в реальном времени. Поймать 3 победных пари за 1 час под силу не каждому, но тем ценнее будет приз для победителя.