Олимпийский зачет от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за ставки на Олимпиаду-2026

Партнерский проект
Промоакция «Олимпийский зачет» от БК «Балтбет» открывает дополнительные возможности для ставок на ОИ-2026. Каждый игрок, который оформит 5 выигрышных пари на олимпийские виды спорта, автоматически получит фрибет на 200 рублей.
Фрибет зачисляется после выполнения всех требуемых действий:
1. Зарегистрируйтесь в Baltbet или войдите в существующий аккаунт.
2. Активируйте предложение «Олимпийский зачет».
3. Выполните 5 успешных ставок на олимпийские дисциплины.
Каждое пари, независимо от типа, должно удовлетворять требованиям: сумма от 100 рублей и кэф не ниже 1.60. Время на выполнение задания — 3 дня. Лояльные БК пользователи получают бонус в повышенном размере.
Фрибет можно активировать с помощью пари с коэффициентами от 1.40 до 100.00. Бесплатная ставка сохраняет свою силу 30 дней. Она подходит для одиночных и комбинированных пари. Экспрессы могут включать до 10 исходов.
Перед участием рекомендуется ознакомиться с положениями акции.
Максимальный размер бонуса
от 200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
19.02.2026 (23:59 МСК)
Каждую неделю по понедельникам и пятницам «Балтбет» представляет свежие промоакции.
Плюсы
Минусы
|➕ Разрешено выбирать любые дисциплины из программы ОИ-2026
|➖ Необходимо заключить успешные пари на сумму 500 рублей
|➕ Нет ограничений на тип ставок
Олимпиада в Милане достигла середины, но впереди еще много интересных соревнований. Бетторы могут делать ставки на хоккей, биатлон, лыжные гонки и другие, менее популярные дисциплины.