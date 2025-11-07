Двойная подача от БК Балтбет: фрибет от 180 рублей за выигрышные ставки на теннис в лайве

Партнерский проект
Специально для любителей тенниса Baltbet запустил небольшую краткосрочную акцию, в которой можно выиграть от 180 рублей фрибетом. Для получения бонуса достаточно победить 2 раза. Однако контора ограничивает время участия в розыгрыше, поэтому действовать нужно оперативно.
Беттору для участия следует:
1. Зарегистрироваться в Baltbet.
2. Согласиться с участием в промопредложении.
3. Выиграть в 2 квалификационных ставках за час после активации бонуса.
Контора засчитывает ординары на теннис в лайве от 500 рублей. Минимальный коэффициент — 1.40. Серия побед не требуется. Фрибет начислят, даже если при выполнении задания пользователь проиграет в 1-2 ставках. От игрока требуется только уложиться в отведенный срок.
Акционный фрибет на 180 рублей поступит после выполнения условий БК. Регламент конторы разрешает использовать бонус за 30 суток. Его можно поставить на любую ставку, кроме системы, с коэффициентом 1.40-100.00. При использовании экспресса нужно учитывать ограничения по количеству допустимых матчей в купоне. В билет можно добавлять до 10 событий.
Оценим подробности промоакции.
Максимальный размер бонуса
180 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
09.11.2025 (23:59 МСК)
Участвовать в акции можно только один раз. Повторное подключение к заданию запрещено.
Плюсы
Минусы
|➕ Оба квалификационных пари можно ставить в одном матче
|➖ Дается 1 час на выполнение условий
|➕ Минимальный коэффициент составляет 1.40
Бонусное предложение «Балтбет» имеет серьезные ограничения по срокам. Поэтому его лучше активировать непосредственно перед интересным вам матчем. Причем желательно, чтобы в это время также шли 1-2 игры. Нужную встречу могут отменить или перенести, а вы потеряете бонус.