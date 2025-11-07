Двойная подача от БК Балтбет: фрибет от 180 рублей за выигрышные ставки на теннис в лайве

Акционный фрибет на 180 рублей поступит после выполнения условий БК. Регламент конторы разрешает использовать бонус за 30 суток. Его можно поставить на любую ставку, кроме системы, с коэффициентом 1.40-100.00. При использовании экспресса нужно учитывать ограничения по количеству допустимых матчей в купоне. В билет можно добавлять до 10 событий.