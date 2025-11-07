Ведомости
Фрибеты за депозит
Двойная подача от БК Балтбет: фрибет от 180 рублей за выигрышные ставки на теннис в лайве

180 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Бонус с простыми условиями!

Специально для любителей тенниса Baltbet запустил небольшую краткосрочную акцию, в которой можно выиграть от 180 рублей фрибетом. Для получения бонуса достаточно победить 2 раза. Однако контора ограничивает время участия в розыгрыше, поэтому действовать нужно оперативно. 

Как получить фрибет от 180 рублей в БК Балтбет за выигрышные лайв-ставки на теннис

Беттору для участия следует:

1. Зарегистрироваться в Baltbet.

2. Согласиться с участием в промопредложении.

3. Выиграть в 2 квалификационных ставках за час после активации бонуса.

Контора засчитывает ординары на теннис в лайве от 500 рублей. Минимальный коэффициент — 1.40. Серия побед не требуется. Фрибет начислят, даже если при выполнении задания пользователь проиграет в 1-2 ставках. От игрока требуется только уложиться в отведенный срок.

Как отыграть фрибет от 180 рублей за выигрышные пари на теннис в БК Балтбет

Акционный фрибет на 180 рублей поступит после выполнения условий БК. Регламент конторы разрешает использовать бонус за 30 суток. Его можно поставить на любую ставку, кроме системы, с коэффициентом 1.40-100.00. При использовании экспресса нужно учитывать ограничения по количеству допустимых матчей в купоне. В билет можно добавлять до 10 событий. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 180 рублей от Балтбет

Оценим подробности промоакции. 

Максимальный размер бонуса

180 ₽

Минимальный депозит

500 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

09.11.2025 (23:59 МСК)

Участвовать в акции можно только один раз. Повторное подключение к заданию запрещено.  

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Оба квалификационных пари можно ставить в одном матче➖ Дается 1 час на выполнение условий
➕ Минимальный коэффициент составляет 1.40 

Заключение

Бонусное предложение «Балтбет» имеет серьезные ограничения по срокам. Поэтому его лучше активировать непосредственно перед интересным вам матчем. Причем желательно, чтобы в это время также шли 1-2 игры. Нужную встречу могут отменить или перенести, а вы потеряете бонус. 

Валентин Васильев

