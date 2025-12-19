БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на игру Астон Вилла-Манчестер Юнайтед

Игроки должны соблюдать ряд понятных требований:

1. Пройти регистрацию на сайте «Балтбет» или использовать действующий профиль.

2. Добавить Telegram-канал @rubaltbet в список своих подписок.

3. Написать комментарий под акционным постом с прогнозом минуты первой желтой карточки и номером своего счета в БК.

Букмекерская компания разыгрывает в конкурсе 6000 рублей в виде фрибетов. При 1, 2 или 3 точных попаданиях каждый победитель получит по 2000 рублей. Если правильных прогнозов будет больше, призовые средства распределят поровну между всеми угадавшими. Подтвержденная ставка от 300 рублей удваивает возможный фрибет.