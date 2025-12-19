БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на игру Астон Вилла-Манчестер Юнайтед

Партнерский проект
В Telegram БК «Балтбет» проходит конкурс, приуроченный к игре английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед». Чтобы претендовать на фрибет до 2000 рублей, клиентам букмекера достаточно подписаться на канал и предсказать минуту первой желтой карточки.
Игроки должны соблюдать ряд понятных требований:
1. Пройти регистрацию на сайте «Балтбет» или использовать действующий профиль.
2. Добавить Telegram-канал @rubaltbet в список своих подписок.
3. Написать комментарий под акционным постом с прогнозом минуты первой желтой карточки и номером своего счета в БК.
Букмекерская компания разыгрывает в конкурсе 6000 рублей в виде фрибетов. При 1, 2 или 3 точных попаданиях каждый победитель получит по 2000 рублей. Если правильных прогнозов будет больше, призовые средства распределят поровну между всеми угадавшими. Подтвержденная ставка от 300 рублей удваивает возможный фрибет.
После получения фрибет доступен для использования в течение 30 дней. При отсутствии ставок за этот период купон сгорает. Актуальные условия применения можно посмотреть в момент активации.
Сфокусируемся на наиболее важных моментах акции.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (чтобы удвоить приз)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
21.12.2025 (19:30 МСК)
Прием прогнозов завершается со стартовым свистком в игре.
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибет без сложных требований и многоэтапных условий
|➖ Неудобно для тех, кто не использует мессенджер Telegram
|➕ Все решает точность прогноза, а не случайный розыгрыш
Промоакция БК заставляет полагаться исключительно на интуицию, ведь угадать точную минуту первого горчичника непросто. Формат конкурса честный и прозрачный.