Футбольный трофей от БК Балтбет: фрибеты от 100 рублей

Партнерский проект
Акция «Футбольный трофей» от букмекера Baltbet работает по простой механике. Беттору достаточно заключить 3 пари на футбольные игры любых турниров. После выполнения условий игрок награждается фрибетом от 100 рублей независимо от результатов ставок.
Сделайте несколько шагов и заберите свой бонус:
С момента активации акции у игрока есть 24 часа на выполнение. Каждая ставка должна соответствовать коэффициенту не ниже 1.60 и минимальному размеру 200 рублей. В награду начисляется фрибет от 100 рублей, номинал определяется для каждого пользователя отдельно.
Фрибет начисляется без дополнительных действий со стороны игрока. На его использование отводится 30 дней. Бонус разрешено ставить как на ординары, так и на экспрессы с коэффициентом от 1.40 до 100.00.
В таблице собраны все ключевые моменты акции.
Максимальный размер бонуса
от 100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
07.06.2026 (23:59 МСК)
Для каждого аккаунта предусмотрена единственная попытка участия в промо.
Плюсы
Минусы
|➕ Механика без скрытых условий и запутанных расчетов
|➖ Промоакция доступна исключительно для пари на футбольные события
|➕ Результаты ставок не влияют на получение бонуса
Промо привлекает сочетанием простоты и гарантированного вознаграждения. Размер бонуса не поражает своим размером, однако получить его можно без лишних сложностей и повышенных рисков.