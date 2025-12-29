Морозная тройка от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за победные экспрессы на футбол

Партнерский проект
Букмекерская контора «Балтбет» подготовила для своих пользователей специальное новогоднее предложение под названием «Морозная тройка». В рамках акции участникам предлагается выиграть 3 экспресса на футбольные матчи. За успешное выполнение задания игроки получат фрибет в размере 150 рублей.
Беттору предстоит:
1. Войти в личный кабинет или пройти регистрацию в БК.
2. Подтвердить участие на странице промоакции «Морозная тройка».
3. Добиться победы в 3 экспрессах на футбол.
Каждое событие в купоне должно иметь коэффициент не ниже 1.20. Минимальная сумма пари составляет 200 рублей. Победы можно одерживать в любом порядке. На выполнение ставок участнику предоставляется 48 часов.
После получения бонус действует 30 дней. Он может использоваться на одиночные и множественные пари. В расчет идут ставки как на предматчевую линию, так и в лайв-режиме. Допустимы пари с коэффициентами от 1.40 до 100.00
Подробный разбор условий акции.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
01.01.2026 (23:59 МСК)
Промо доступно каждому игроку только 1 раз. Повторно активировать его для получения бонуса нельзя.
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность получить фрибет за привычные ставки на футбол
|➖ Акция строго ограничена по времени
|➕ Участники могут выбирать любые чемпионаты и турниры
Из числа топовых чемпионатов игрокам на данный момент доступна только Англия. Также продолжается Кубок африканских наций. В праздничные дни можно рассчитывать на достаточное количество матчей менее рейтинговых турниров.