Разгромный счет от БК Балтбет: фрибеты от 200 рублей за победные ординары на футбол

БК «Балтбет» приглашает поклонников футбола принять участие в промо «Разгромный счет». Игроки должны заключить 6 успешных ставок на футбольные матчи. После этого им достанется фрибет от 200 рублей.
Пошаговая инструкция для получения фрибета:
1. Создайте аккаунт на сайте Baltbet (касается незарегистрированных игроков).
2. Найдите акцию «Разгромный счет» и кликните «Участвовать».
3. Сделайте серию из 6 успешных одиночных ставок на футбольные матчи.
4. Проверьте, чтобы каждая ставка соответствовала минимальному кэфу 1.60 и сумме от 200 рублей.
Бонус активируется после выполнения всех ставок и заполнения шкалы прогресса. Игроку остается только нажать «Получить фрибет». Номинал бонуса зависит от уровня активности игрока.
Фрибет начисляется мгновенно после выполнения всех требований акции и доступен 30 дней. Его разрешается ставить на одиночные пари или экспрессы с количеством событий до 10. Допустимые коэффициенты — от 1.40 до 100.00.
Здесь собраны все ключевые правила использования фрибета.
Максимальный размер бонуса
От 200 ₽
Минимальный депозит
200 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
06.11.2025 (23:59 МСК)
Каждому игроку разрешено участвовать в акции единожды.
Плюсы
Минусы
|➕ Гибкие правила использования бонуса
|➖ Необходимость выигрывать ставки
|➕ Фрибет начисляется без лишних задержек
Условия «Разгромного счета» не слишком дружеские для игроков. Однако если вы уже собирались делать ставки на матчи еврокубков или другие футбольные события, участие в промоакции имеет смысл. Основным минусом остается размер фрибета, который равен всего лишь 1 акционной ставке.