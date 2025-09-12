БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на первый гол в матче Ростов — ЦСКА

Партнерский проект
На странице «Балтбета» во «ВКонтакте» стартует новый конкурс прогнозов. Призовой фонд составляет 6000 рублей. Участникам нужно попытаться определить точную минуту первого взятия ворот во встрече между «Ростовом» и ЦСКА.
Чтобы включиться в конкурс, следуйте приведенной ниже инструкции:
1. Создайте аккаунт в «Балтбет», если вы еще не зарегистрированы.
2. Подпишитесь на страницу БК во «ВКонтакте».
3. Поставьте лайк на пост с конкурсом.
4. Попробуйте угадать точную минуту первого гола во встрече «Ростов» — ЦСКА.
Букмекер принимает предсказания в комментариях к акционной публикации до 14 сентября, 19:30 МСК. Вместе с прогнозом необходимо указать номер вашего счета в «Балтбет».
У клиентов есть возможность увеличить номинал фрибета в 2 раза. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно поставить на матч «Ростов» — ЦСКА» ординар на сумму от 300 рублей и добавить номер купона в свой комментарий с прогнозом.
Общая сумма призов конкурса равна 6000 рублей. Победители станут известны 16 сентября. Если участников с точными прогнозами окажется больше 3, фонд будет равномерно разделен между ними.
Фрибет доступен для ставок ординаром или экспрессом с количеством событий от 1 до 10. При этом суммарный коэффициент пари должен находиться в диапазоне от 1.40 до 100.00. Активность фрибета сохраняется в течение 1 месяца с даты подведения итогов конкурса.
Акция подробно изложена в таблице.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (для желающих удвоить фрибет)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
14.09.2025 (19:30 МСК)
Сообщения после редактирования не рассматриваются для участия в конкурсе.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Можно удвоить размер фрибета
|➖ Сумма призового фонда ограничена
|➕ Денежный взнос не требуется
Хотя условия промо легко выполнить, угадать правильную минуту первого взятия ворот совсем непросто. Здесь большую роль играет интуиция беттора. Просмотр матча с таким бонусом становится гораздо интереснее.