БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на первый гол в матче Ростов — ЦСКА

Чтобы включиться в конкурс, следуйте приведенной ниже инструкции:

1. Создайте аккаунт в «Балтбет», если вы еще не зарегистрированы.

2. Подпишитесь на страницу БК во «ВКонтакте».

3. Поставьте лайк на пост с конкурсом .

4. Попробуйте угадать точную минуту первого гола во встрече «Ростов» — ЦСКА.

Букмекер принимает предсказания в комментариях к акционной публикации до 14 сентября, 19:30 МСК. Вместе с прогнозом необходимо указать номер вашего счета в «Балтбет».

У клиентов есть возможность увеличить номинал фрибета в 2 раза. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно поставить на матч «Ростов» — ЦСКА» ординар на сумму от 300 рублей и добавить номер купона в свой комментарий с прогнозом.

Общая сумма призов конкурса равна 6000 рублей. Победители станут известны 16 сентября. Если участников с точными прогнозами окажется больше 3, фонд будет равномерно разделен между ними.