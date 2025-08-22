Акция от БК Балтбет: розыгрыш официального мерча US Open

Ведомости
Фирменные призы для настоящих фанатов тенниса!

БК «Балтбет» подготовила стильные подарки для поклонников тенниса. В честь US Open стартует розыгрыш фирменного мерча: футболки, кепки и полотенца с официальной символикой турнира. Для участия достаточно подписаться на телеграм-канал букмекера.

Как получить теннисные призы от Балтбет за подписку на тг-каналы

Свернуть

Чтобы попасть в розыгрыш, следуйте инструкции:

1. Заведите аккаунт в БК, если у вас его еще нет.

image not found

2. Подпишитесь на официальный телеграм-канал «Балтбет».

3. Поставьте реакцию под постом.

4. Нажмите кнопку «Участвовать» в публикации.

Среди всех участников будет проведен случайный выбор. Победителями станут 15 клиентов, которым достанется официальный мерч US Open. Результаты розыгрыша будут опубликованы 8 сентября.

Место

Приз

1-2

Фирменная белая футболка US Open

3

Темно-синяя футболка US Open с фирменной символикой

4-7

Фирменная кепка US Open

8

Полотенце с символикой US Open/Балтбет

9

Полотенце с символикой US Open

10

Пара фирменных напульсников US Open

11-15

Брелок с символикой US Open

Как отыграть призы с символикой US Open от БК Балтбет 

Свернуть

Призы не требуют отыгрыша. Букмекер передаст их победителям.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Свернуть

Для удобства условия участия оформлены в виде таблицы.

Максимальный размер бонуса

Мерч с символикой US Open

Минимальный депозит

— 

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

07.09.2025 (23:59 МСК)

По случаю значимых спортивных турниров букмекер регулярно проводит акции и розыгрыши в социальных сетях.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Не требует совершения ставок и пополнения счета➖ Призы достанутся всего 15 участникам
➕ Эксклюзивные подарки с символикой US Open 

Заключение

Свернуть

Букмекер предлагает участникам акции простые и приятные призы. Фанаты тенниса останутся довольными возможностью заполучить мерч US Open. Участие занимает не более 1 минуты.

Валентин Васильев

