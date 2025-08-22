Акция от БК Балтбет: розыгрыш официального мерча US Open

Партнерский проект
БК «Балтбет» подготовила стильные подарки для поклонников тенниса. В честь US Open стартует розыгрыш фирменного мерча: футболки, кепки и полотенца с официальной символикой турнира. Для участия достаточно подписаться на телеграм-канал букмекера.
Чтобы попасть в розыгрыш, следуйте инструкции:
1. Заведите аккаунт в БК, если у вас его еще нет.
2. Подпишитесь на официальный телеграм-канал «Балтбет».
3. Поставьте реакцию под постом.
4. Нажмите кнопку «Участвовать» в публикации.
Среди всех участников будет проведен случайный выбор. Победителями станут 15 клиентов, которым достанется официальный мерч US Open. Результаты розыгрыша будут опубликованы 8 сентября.
Место
Приз
1-2
Фирменная белая футболка US Open
3
Темно-синяя футболка US Open с фирменной символикой
4-7
Фирменная кепка US Open
8
Полотенце с символикой US Open/Балтбет
9
Полотенце с символикой US Open
10
Пара фирменных напульсников US Open
11-15
Брелок с символикой US Open
Призы не требуют отыгрыша. Букмекер передаст их победителям.
Для удобства условия участия оформлены в виде таблицы.
Максимальный размер бонуса
Мерч с символикой US Open
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
07.09.2025 (23:59 МСК)
По случаю значимых спортивных турниров букмекер регулярно проводит акции и розыгрыши в социальных сетях.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Не требует совершения ставок и пополнения счета
|➖ Призы достанутся всего 15 участникам
|➕ Эксклюзивные подарки с символикой US Open
Букмекер предлагает участникам акции простые и приятные призы. Фанаты тенниса останутся довольными возможностью заполучить мерч US Open. Участие занимает не более 1 минуты.