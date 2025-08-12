Скоростной ритм от БК Балтбет: фрибет от 250 рублей за ставки в live на теннис

Побороться за фрибет можно сразу после выполнения всех условий акции:

1. Авторизуйтесь в «Балтбет» или пройдите регистрацию, если аккаунта еще нет.

2. Перейдите в раздел акции «Скоростной ритм» и вступите в турнир.

3. За 60 минут после активации выполните 4 live-ставки типа ординар на теннис.

Минимальный размер пари должен составлять 300 рублей при коэффициенте от 1.40. После выполнения всех условий нажмите кнопку «Получить фрибет» на странице акции. Стартовый номинал бонуса — 250 рублей, но для наиболее активных участников сумма увеличивается, ее точное значение отображается в описании предложения.