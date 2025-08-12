Скоростной ритм от БК Балтбет: фрибет от 250 рублей за ставки в live на теннис

Партнерский проект
Лайв-ставки на теннис в БК «Балтбет» выходят на новый уровень. В рамках акции «Скоростной ритм» участникам нужно за 1 час оформить 4 ординара в live-линии и получить фрибет от 250 рублей. Размер бонуса зависит от активности клиента, условия персональные для каждого игрока.
Побороться за фрибет можно сразу после выполнения всех условий акции:
1. Авторизуйтесь в «Балтбет» или пройдите регистрацию, если аккаунта еще нет.
2. Перейдите в раздел акции «Скоростной ритм» и вступите в турнир.
3. За 60 минут после активации выполните 4 live-ставки типа ординар на теннис.
Минимальный размер пари должен составлять 300 рублей при коэффициенте от 1.40. После выполнения всех условий нажмите кнопку «Получить фрибет» на странице акции. Стартовый номинал бонуса — 250 рублей, но для наиболее активных участников сумма увеличивается, ее точное значение отображается в описании предложения.
Подробные правила применения бонуса можно найти в личном кабинете. Фрибет активен в течение 30 дней с момента зачисления и подходит для одиночных пари и экспрессов с 1-10 событиями. Коэффициент должен быть в диапазоне от 1.40 до 100.00.
Кратко о главных моментах предложения.
Максимальный размер бонуса
250 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
14.08.2025 (23:59 МСК)
Не принимаются ставки, совершенные за бонусные баллы или через купоны.
|Плюсы
|Минусы
|➕ При активной игре размер фрибета повышается
|➖ Временной лимит — 1 час
|➕ Прозрачные условия
В США в самом разгаре Cincinnati Open — один из ключевых теннисных турниров сезона. Это хороший шанс для ставок в лайве с богатым выбором событий. Чтобы максимально воспользоваться акцией, выбирайте время, когда одновременно происходит большое количество матчей. Так шансы выполнить задание и получить фрибет значительно увеличатся.