Тактика победителя от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за успешные лайв-ставки на теннис

В рамках промоакции «Тактика победителя» от букмекера Baltbet участникам нужно сделать 5 успешных ординаров в лайве на теннисные матчи. После выполнения этого условия игрок получит фрибет от 150 рублей для дальнейших ставок.
Пользователь получит бонус при полном выполнении требований:
1. Завести аккаунт в букмекерской конторе.
2. Согласиться на участие в промо «Тактика победителя».
3. Заключить 5 победных одиночных ставок в лайве на теннис в пределах 600 минут.
Акция предусматривает пари с минимальным кэфом 1.30 и суммой от 150 рублей. На выполнение 5 успешных ординаров отводится 5 часов. Размер бонуса фиксирован, но при определенных условиях может быть увеличен.
Бонус предоставляется на 1 месяц и доступен для ставок ординаром или экспрессом. Допустимый диапазон коэффициентов — от 1.40 до 100.00. Фрибет можно применять для любых событий, попадающих под условия акции.
Все ключевые условия и детали бонусного предложения.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
28.12.2025 (23:59 МСК)
Для промо учитываются только ставки, оформленные онлайн.
Плюсы
Минусы
|➕ Правила акции прозрачны и понятны
|➖ Минимальный коэффициент пари ограничивает выбор событий
|➕ Участие доступно даже при небольшом банкролле
Даже в праздничные дни «Балтбет» проводит короткие промоакции для своих пользователей. На этот раз букмекер увеличил время на выполнение задания. Так как турниров сейчас немного стоит выбрать время, когда проходят несколько матчей.