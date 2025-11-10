Ведомости
10 ноября 12:47
БК БалтбетФрибеты за депозит
Тройной куш от БК Балтбет: фрибеты от 120 рублей за победные экспрессы на футбол

«Балтбет» запускает акцию для любителей футбола. Игроку нужно выиграть 3 экспресс-пари. За выполнение задания начисляется фрибет от 120 рублей.

Как получить бонус Балтбет от 120 рублей за победные экспрессы на футбол

Действуйте согласно пошаговой инструкции:

1. Если вы еще не зарегистрированы, создайте аккаунт на Baltbet.

2. Перейдите в раздел с акциями, найдите «Тройной куш» и активируйте кнопку «Принять участие».

3. Разместите 3 победных экспресс-ставки на футбол.

4. Каждое пари должно соответствовать требованиям: минимум 1.20 по коэффициенту и не менее 200 рублей по сумме.

Когда шкала прогресса полностью заполнена, фрибет от 120 рублей становится доступен для активации. Сумму бонуса определяет активность игрока на платформе.

Как отыграть бонус Балтбет от 120 рублей в рамках акции Тройной куш

Фрибет поступает в корзину игрока сразу после выполнения задания и хранится там 30 дней. Использовать его можно на одиночные пари или экспрессы с общим кэфом в границах 1.40-100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 120 рублей от Балтбет

Полный список правил доступен для просмотра в таблице.

Максимальный размер бонуса

От 120 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

13.11.2025 (23:59 МСК)

Данная акция недоступна в наземных пунктах приема ставок.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Небольшой кэф для акционных пари — от 1.20 ➖ Распространяется только на футбольные события
➕ Возможность выполнить все ставки за 1 день 

Заключение

В этот раз выполнить задание будет сложнее. Европейские чемпионаты делают паузу перед матчами сборных. Поэтому бетторам придется искать менее популярные игры и необычные футбольные чемпионаты.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
Топы букмекеров

