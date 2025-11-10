Тройной куш от БК Балтбет: фрибеты от 120 рублей за победные экспрессы на футбол

Действуйте согласно пошаговой инструкции:

1. Если вы еще не зарегистрированы, создайте аккаунт на Baltbet.

2. Перейдите в раздел с акциями, найдите «Тройной куш» и активируйте кнопку «Принять участие».

3. Разместите 3 победных экспресс-ставки на футбол.

4. Каждое пари должно соответствовать требованиям: минимум 1.20 по коэффициенту и не менее 200 рублей по сумме.

Когда шкала прогресса полностью заполнена, фрибет от 120 рублей становится доступен для активации. Сумму бонуса определяет активность игрока на платформе.