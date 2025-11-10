Тройной куш от БК Балтбет: фрибеты от 120 рублей за победные экспрессы на футбол

Партнерский проект
«Балтбет» запускает акцию для любителей футбола. Игроку нужно выиграть 3 экспресс-пари. За выполнение задания начисляется фрибет от 120 рублей.
Действуйте согласно пошаговой инструкции:
1. Если вы еще не зарегистрированы, создайте аккаунт на Baltbet.
2. Перейдите в раздел с акциями, найдите «Тройной куш» и активируйте кнопку «Принять участие».
3. Разместите 3 победных экспресс-ставки на футбол.
4. Каждое пари должно соответствовать требованиям: минимум 1.20 по коэффициенту и не менее 200 рублей по сумме.
Когда шкала прогресса полностью заполнена, фрибет от 120 рублей становится доступен для активации. Сумму бонуса определяет активность игрока на платформе.
Фрибет поступает в корзину игрока сразу после выполнения задания и хранится там 30 дней. Использовать его можно на одиночные пари или экспрессы с общим кэфом в границах 1.40-100.00.
Полный список правил доступен для просмотра в таблице.
Максимальный размер бонуса
От 120 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
13.11.2025 (23:59 МСК)
Данная акция недоступна в наземных пунктах приема ставок.
Плюсы
Минусы
|➕ Небольшой кэф для акционных пари — от 1.20
|➖ Распространяется только на футбольные события
|➕ Возможность выполнить все ставки за 1 день
В этот раз выполнить задание будет сложнее. Европейские чемпионаты делают паузу перед матчами сборных. Поэтому бетторам придется искать менее популярные игры и необычные футбольные чемпионаты.