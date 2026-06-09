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ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыЧМ-2026. Гонка от БК БЕТ-М: до 50 000 рублей за ставки на футбол
БК Бет-МФрибеты за депозит
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ЧМ-2026. Гонка от БК БЕТ-М: до 50 000 рублей за ставки на футбол

Обновлено:
до 50 000 ₽
Бонус
39 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.1
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Попадите в число лучших!

Полное содержание

  • Как получить фрибет от БК BET-M до 50 000 рублей по промо ЧМ-2026. Гонка
  • Как отыграть бонус BET-M до 50 000 рублей за пари на футбольные игры
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от BET-M
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Турнир «ЧМ-2026. Гонка» от оператора «БЕТ-М» — это футбольная акция с призовым фондом 1 800 000 рублей. Игрокам нужно ставить на чемпионат мира и набирать очки за ординары и экспрессы. Лучшие 100 бетторов каждого отрезка зарабатывают фрибеты до 50 000 рублей в зависимости от занятого места.

Как получить фрибет от БК BET-M до 50 000 рублей по промо ЧМ-2026. Гонка

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Чтобы попасть в турнир, нужно выполнить все условия акции:

1. Завести профиль в «БЕТ-М» при необходимости.

2. Активировать плашку «Принять участие».

3. Делать ставки на футбольные события от 500 рублей с коэффициентом от 1.30.

4. Получать баллы за каждое пари: 1 за ординар и 2 — за экспресс.

В промоакции разыгрывается 1 800 000 рублей. Еженедельно «БЕТ-М» определяет 100 наиболее успешных бетторов и награждает их фрибетами.

Место

Фрибет

1

50 000 ₽

2

35 000 ₽

3

20 000 ₽

4

15 000 ₽

5

10 000 ₽

6

8 000 ₽

7

7000 ₽

8

6000 ₽

9

5000 ₽

10

4000 ₽

11-20

3000 ₽

21-40

2000 ₽

41-70

1500 ₽

71-90

1000 ₽

91-100

500 ₽

Как отыграть бонус BET-M до 50 000 рублей за пари на футбольные игры

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Фрибет активен 1 неделю после получения и подходит для всех типов ставок, кроме систем. Суммарный кэф должен быть в диапазоне 1.10-3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от BET-M

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Ниже размещена таблица с полными условиями акции, доступными для изучения.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

20.07.2026 (00:01 МСК)

Турнирные периоды начинаются по понедельникам в 12:00 МСК и длятся до следующего понедельника 11:59 МСК.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Регулярные выплаты: призы разыгрываются раз в 7 дней➖ Зависимость от объема пари
➕ Простая механика участия: достаточно делать стандартные ставки на футбол и автоматически набирать очки 

Заключение

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В турнире BET-M лидеры определяются по ставочной активности. Экспрессы помогают быстрее набирать баллы и подниматься выше в рейтинге. Каждую неделю таблица обнуляется и стартует новый цикл соревнования.

Валентин Васильев

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