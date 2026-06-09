ЧМ-2026. Гонка от БК БЕТ-М: до 50 000 рублей за ставки на футбол

Партнерский проект
Турнир «ЧМ-2026. Гонка» от оператора «БЕТ-М» — это футбольная акция с призовым фондом 1 800 000 рублей. Игрокам нужно ставить на чемпионат мира и набирать очки за ординары и экспрессы. Лучшие 100 бетторов каждого отрезка зарабатывают фрибеты до 50 000 рублей в зависимости от занятого места.
Чтобы попасть в турнир, нужно выполнить все условия акции:
1. Завести профиль в «БЕТ-М» при необходимости.
2. Активировать плашку «Принять участие».
3. Делать ставки на футбольные события от 500 рублей с коэффициентом от 1.30.
4. Получать баллы за каждое пари: 1 за ординар и 2 — за экспресс.
В промоакции разыгрывается 1 800 000 рублей. Еженедельно «БЕТ-М» определяет 100 наиболее успешных бетторов и награждает их фрибетами.
Место
Фрибет
1
50 000 ₽
2
35 000 ₽
3
20 000 ₽
4
15 000 ₽
5
10 000 ₽
6
8 000 ₽
7
7000 ₽
8
6000 ₽
9
5000 ₽
10
4000 ₽
11-20
3000 ₽
21-40
2000 ₽
41-70
1500 ₽
71-90
1000 ₽
91-100
500 ₽
Фрибет активен 1 неделю после получения и подходит для всех типов ставок, кроме систем. Суммарный кэф должен быть в диапазоне 1.10-3.50.
Ниже размещена таблица с полными условиями акции, доступными для изучения.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
20.07.2026 (00:01 МСК)
Турнирные периоды начинаются по понедельникам в 12:00 МСК и длятся до следующего понедельника 11:59 МСК.
Плюсы
Минусы
|➕ Регулярные выплаты: призы разыгрываются раз в 7 дней
|➖ Зависимость от объема пари
|➕ Простая механика участия: достаточно делать стандартные ставки на футбол и автоматически набирать очки
В турнире BET-M лидеры определяются по ставочной активности. Экспрессы помогают быстрее набирать баллы и подниматься выше в рейтинге. Каждую неделю таблица обнуляется и стартует новый цикл соревнования.