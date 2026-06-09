ЧМ-2026. Гонка от БК БЕТ-М: до 50 000 рублей за ставки на футбол

Чтобы попасть в турнир, нужно выполнить все условия акции:

1. Завести профиль в «БЕТ-М» при необходимости.

2. Активировать плашку «Принять участие».

3. Делать ставки на футбольные события от 500 рублей с коэффициентом от 1.30.

4. Получать баллы за каждое пари: 1 за ординар и 2 — за экспресс.

В промоакции разыгрывается 1 800 000 рублей. Еженедельно «БЕТ-М» определяет 100 наиболее успешных бетторов и награждает их фрибетами.