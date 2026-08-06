Розыгрыш фрибетов БетБум до 3000 рублей для действующих игроков за подписку на Telegram-канал
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БК BetBoom разыгрывает в Telegram фрибеты от 1000 до 3000 рублей и внутриигровые предметы для Dota2. Для участия нужно подписаться на канал DotaNews и оставить реакцию под соответствующим постом. Итоги конкурса подведут 10 августа в 18:00 МСК.
Как получить фрибет БетБум до 3000 рублей за активность в Телеграм
Претендовать на бонусную ставку получится после выполнения некоторых требований:
- Регистрация в БК BetBoom (если еще нет аккаунта).
- Подписка на DotaNews.
- Реакция под постом, нажатие на «Участвовать» и репост записи.
Рандомайзер установит победителей, администраторы Telegram-канала свяжутся с призерами и расскажут дальнейшие действия для получения выигрыша. Всего предусмотрено 5 призов.
Место
Приз
1
Любая из 5 личностей на выбор, 2 набора «Темного карнавала» (можно заменить на комплект тайных комнат) и фрибет на 3000 ₽
2
Любая из 5 личностей на выбор, набор наград «Темного карнавала» и фрибет на 2000 ₽
3
Любая личность из «Темного карнавала» и фрибет на 1500 ₽
4-5
Любая личность из «Темного карнавала» и фрибет на 1000 ₽
Дополнительно об итогах конкурса сообщат в Telegram-канале DotaNews.
Как отыграть бонус БетБум до 3000 рублей за розыгрыш в Telegram
В правилах конкурса букмекер не рассказывает условия отыгрыша фрибета. Однако обычно БК начисляет бонусы на 7 дней и разрешает использовать их ординаром или экспрессом с коэффициентами 1.30-3.50. Как правило, BetBoom допускает деление фрибета на несколько пари. Важно, чтобы сумма ставки превышала 500 рублей.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от БетБум
Подробные требования собраны в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
10.08.2026 (18:00 МСК)
Букмекерская контора допускает однократное участие в конкурсе.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ От игрока требуется минимум действий
|➖ Тяжело выиграть
|➕ Простой отыгрыш фрибета
Заключение
BetBoom запустил классический конкурс со случайным начислением бонусов. От пользователя требуется минимум действий, но и подарок никто не гарантирует. Конкуренция довольно высокая, поэтому выиграть сложно.