Розыгрыш фрибетов БетБум до 3000 рублей для действующих игроков за подписку на Telegram-канал

В правилах конкурса букмекер не рассказывает условия отыгрыша фрибета. Однако обычно БК начисляет бонусы на 7 дней и разрешает использовать их ординаром или экспрессом с коэффициентами 1.30-3.50. Как правило, BetBoom допускает деление фрибета на несколько пари. Важно, чтобы сумма ставки превышала 500 рублей.