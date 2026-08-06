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ГлавнаяБонусыРозыгрыш фрибетов БетБум до 3000 рублей для действующих игроков за подписку на Telegram-канал
БК BetBoomФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
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Розыгрыш фрибетов БетБум до 3000 рублей для действующих игроков за подписку на Telegram-канал

Обновлено:
до 3000 ₽ + скины для Dota 2
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Простой конкурс для фанатов Dota 2 и не только

БК BetBoom разыгрывает в Telegram фрибеты от 1000 до 3000 рублей и внутриигровые предметы для Dota2. Для участия нужно подписаться на канал DotaNews и оставить реакцию под соответствующим постом. Итоги конкурса подведут 10 августа в 18:00 МСК.

Как получить фрибет БетБум до 3000 рублей за активность в Телеграм

Претендовать на бонусную ставку получится после выполнения некоторых требований:

  1. Регистрация в БК BetBoom (если еще нет аккаунта).
  2. Подписка на DotaNews.
  3. Реакция под постом, нажатие на «Участвовать» и репост записи.

Рандомайзер установит победителей, администраторы Telegram-канала свяжутся с призерами и расскажут дальнейшие действия для получения выигрыша. Всего предусмотрено 5 призов.

Место

Приз

1

Любая из 5 личностей на выбор, 2 набора «Темного карнавала» (можно заменить на комплект тайных комнат) и фрибет на 3000 ₽

2

Любая из 5 личностей на выбор, набор наград «Темного карнавала» и фрибет на 2000 ₽

3

Любая личность из «Темного карнавала» и фрибет на 1500 ₽

4-5

Любая личность из «Темного карнавала» и фрибет на 1000 ₽

Дополнительно об итогах конкурса сообщат в Telegram-канале DotaNews. 

Как отыграть бонус БетБум до 3000 рублей за розыгрыш в Telegram

В правилах конкурса букмекер не рассказывает условия отыгрыша фрибета. Однако обычно БК начисляет бонусы на 7 дней и разрешает использовать их ординаром или экспрессом с коэффициентами 1.30-3.50. Как правило, BetBoom допускает деление фрибета на несколько пари. Важно, чтобы сумма ставки превышала 500 рублей.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от БетБум

Подробные требования собраны в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

10.08.2026 (18:00 МСК)

Букмекерская контора допускает однократное участие в конкурсе. 

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ От игрока требуется минимум действий➖ Тяжело выиграть
➕ Простой отыгрыш фрибета 

Заключение

BetBoom запустил классический конкурс со случайным начислением бонусов. От пользователя требуется минимум действий, но и подарок никто не гарантирует. Конкуренция довольно высокая, поэтому выиграть сложно.

Валентин Васильев

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