Тур в Турине от БК BetBoom: фрибет до 50 000 рублей за ставки на теннис

Пользователю для участия в бонусном предложении конторы следует:

1. Создать профиль в BetBoom.

2. Согласиться с участием в промоакции «Тур в Турине».

3. Ежедневно мониторить и выполнять задания.

За перечисленные действия игроку будут присуждать купоны. Каждое задание — определенный вид ставки. Минимальная сумма составляет 1000 рублей, кэф — 1.05.

В последний день акции букмекерская контора подведет итоги розыгрыша и выдаст призы случайным победителям. Чем больше купонов соберет беттор, тем выше шансы на получение награды.

Место Приз 1 iPhone 17 и спортивная сумка BB Tennis 2 Apple Watch Series и бейсболка BB Tennis 3 Фирбет 50 000 ₽ и красный свитшот BB Tennis 4-5 Фрибет 30 000 ₽ 6-10 Фрибет 20 000 ₽ 11-20 Фрибет 10 000 ₽ 21-30 Фрибет 5000 ₽ 31-50 Фрибет 2500 ₽

Для обеспечения максимальной прозрачности букмекерская контора проведет итоги розыгрыша в прямом эфире.