14 ноября 11:24
БК BetBoomФрибеты за депозит
logo

Тур в Турине от БК BetBoom: фрибет до 50 000 рублей за ставки на теннис

50000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.05
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Конкурс с большими призами за ставки на теннис!

«Тур в Турине» — очередной конкурс БК «БетБум» для любителей тенниса. На этот раз игрокам необходимо выполнять задания и совершать ставки. Победителей конкурса ждут призы в виде iPhone, эксклюзивного мерча и фрибетов до 50 000 рублей. 

Как получить фрибет до 50 000 рублей в БК BetBoom по акции Тур в Турине

Свернуть

Пользователю для участия в бонусном предложении конторы следует:

1. Создать профиль в BetBoom.

2. Согласиться с участием в промоакции «Тур в Турине».

3. Ежедневно мониторить и выполнять задания. 

За перечисленные действия игроку будут присуждать купоны. Каждое задание — определенный вид ставки. Минимальная сумма составляет 1000 рублей, кэф — 1.05. 

В последний день акции букмекерская контора подведет итоги розыгрыша и выдаст призы случайным победителям. Чем больше купонов соберет беттор, тем выше шансы на получение награды. 

Место

Приз

iPhone 17 и спортивная сумка BB Tennis

Apple Watch Series и бейсболка BB Tennis

Фирбет 50 000 ₽ и красный свитшот BB Tennis

4-5

Фрибет 30 000 ₽

6-10

Фрибет 20 000 ₽

11-20

Фрибет 10 000 ₽

21-30

Фрибет 5000 ₽

31-50

Фрибет 2500 ₽

Для обеспечения максимальной прозрачности букмекерская контора проведет итоги розыгрыша в прямом эфире. 

Как отыграть фрибет до 50 000 рублей за ставки на теннис и выполнение заданий в BetBoom

Свернуть

Для начисленных бонусов БК действуют стандартные правила использования. Фрибеты отыгрываются на одиночной или множественной ставке с кэфами 1.30-3.50. Причем их можно делить на несколько пари. Минимальная сумма ставки с фрибет-баланса составляет 500 рублей.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от БетБум

Свернуть

Подробные требования конкурса представлены ниже. 

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.05

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

16.11.2025 (23:59 МСК)

В таблице указаны сроки начисления купона. Финальный розыгрыш пройдет 17 ноября. Точное время подведения итогов неизвестно.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Внушительные призы➖ Учитывается только теннис
➕ Можно получить максимальную выплату с одного купона➖ Нужно ежедневно отслеживать и выполнять задания
➕ Квалификационная ставка составляет 1.05 

Заключение

Свернуть

Алгоритм распределения призов — это плюс и минус акции одновременно. С одной стороны на максимальную выплату может претендовать любой игрок. С другой — высокая активность не гарантирует получение бонусов. 

Валентин Васильев

