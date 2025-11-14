Тур в Турине от БК BetBoom: фрибет до 50 000 рублей за ставки на теннис

Партнерский проект
«Тур в Турине» — очередной конкурс БК «БетБум» для любителей тенниса. На этот раз игрокам необходимо выполнять задания и совершать ставки. Победителей конкурса ждут призы в виде iPhone, эксклюзивного мерча и фрибетов до 50 000 рублей.
Пользователю для участия в бонусном предложении конторы следует:
1. Создать профиль в BetBoom.
2. Согласиться с участием в промоакции «Тур в Турине».
3. Ежедневно мониторить и выполнять задания.
За перечисленные действия игроку будут присуждать купоны. Каждое задание — определенный вид ставки. Минимальная сумма составляет 1000 рублей, кэф — 1.05.
В последний день акции букмекерская контора подведет итоги розыгрыша и выдаст призы случайным победителям. Чем больше купонов соберет беттор, тем выше шансы на получение награды.
Место
Приз
1
iPhone 17 и спортивная сумка BB Tennis
2
Apple Watch Series и бейсболка BB Tennis
3
Фирбет 50 000 ₽ и красный свитшот BB Tennis
4-5
Фрибет 30 000 ₽
6-10
Фрибет 20 000 ₽
11-20
Фрибет 10 000 ₽
21-30
Фрибет 5000 ₽
31-50
Фрибет 2500 ₽
Для обеспечения максимальной прозрачности букмекерская контора проведет итоги розыгрыша в прямом эфире.
Для начисленных бонусов БК действуют стандартные правила использования. Фрибеты отыгрываются на одиночной или множественной ставке с кэфами 1.30-3.50. Причем их можно делить на несколько пари. Минимальная сумма ставки с фрибет-баланса составляет 500 рублей.
Подробные требования конкурса представлены ниже.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.05
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
16.11.2025 (23:59 МСК)
В таблице указаны сроки начисления купона. Финальный розыгрыш пройдет 17 ноября. Точное время подведения итогов неизвестно.
Плюсы
Минусы
|➕ Внушительные призы
|➖ Учитывается только теннис
|➕ Можно получить максимальную выплату с одного купона
|➖ Нужно ежедневно отслеживать и выполнять задания
|➕ Квалификационная ставка составляет 1.05
Алгоритм распределения призов — это плюс и минус акции одновременно. С одной стороны на максимальную выплату может претендовать любой игрок. С другой — высокая активность не гарантирует получение бонусов.