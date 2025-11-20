Промокод от БК Fonbet: фрибеты до 50 000 рублей за ставки на киберспорт

Партнерский проект
БК «Фонбет» запустила новое промо к решающей стадии турнира PGL Wallachia по Dota 2. Главный приз достигает 50 000 рублей. Доступ к розыгрышу открывается после активации промокода PGL и ставок на киберспортивные игры.
Чтобы стать участником акции, следуйте основным правилам:
1. Получите доступ к аккаунту «Фонбет» — через вход или регистрацию.
2. Перейдите в раздел бонусов и активируйте промокод PGL.
3. Заключите одиночную или экспресс-ставку от 1000 рублей на киберспортивный матч с коэффициентом от 1.50.
4. После расчета пари откройте «Колесо удачи» и запустите розыгрыш.
В рамках акции каждый участник может принять участие только 1 раз. Всего предусмотрено 10 уровней призов.
В акции используется алгоритм распределения призов, который зависит от того, каким по счету участник нажал кнопку «Крутить» в «Колесе удачи».
У игрока есть 7 суток, чтобы поставить фрибет. Просроченный бонус становится недействительным. Отыгрыш возможен только на одиночных пари с любыми коэффициентами.
Полное описание бонуса расположено далее.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
23.11.2025 (09:59 МСК)
У БК BetBoom также начинается большая гонка по ставкам на PGL Wallachia S6. Самые активные участники получат фрибеты до 150 000 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Колесо удачи открывается всего через 15 минут после расчета ставки
|➖ Промо действует всего до 23 ноября
|➕ Разделение бонуса на несколько фрибетов
В Бухаресте стартуют финальные игры PGL Wallachia S6. «Фонбет» предлагает фанатам киберспорта привычный формат участия. Каждый игрок гарантированно получает фрибет при активации промокода.