Промокод от БК Fonbet: фрибеты до 50 000 рублей за ставки на киберспорт

50000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Просто введите промокод и крутите «Колесо удачи»!

БК «Фонбет» запустила новое промо к решающей стадии турнира PGL Wallachia по Dota 2. Главный приз достигает 50 000 рублей. Доступ к розыгрышу открывается после активации промокода PGL и ставок на киберспортивные игры. 

Как получить промокод Fonbet до 50 000 рублей за пари на киберспортивные соревнования

Свернуть

Чтобы стать участником акции, следуйте основным правилам:

1. Получите доступ к аккаунту «Фонбет» — через вход или регистрацию.

2. Перейдите в раздел бонусов и активируйте промокод PGL.

3. Заключите одиночную или экспресс-ставку от 1000 рублей на киберспортивный матч с коэффициентом от 1.50.

4. После расчета пари откройте «Колесо удачи» и запустите розыгрыш.

В рамках акции каждый участник может принять участие только 1 раз. Всего предусмотрено 10 уровней призов.

  • 50 000 рублей. Выдаются пакетом из 5 фрибетов по 10 000 рублей.
  • 30 000 рублей. Выдаются набором из 6 фрибетов по 5000 рублей.
  • 20 000 рублей. Выдаются 4 фрибетами по 5000 купонов.
  • 10 000 рублей. Выдаются 5 фрибетами по 2000 рублей.
  • 5000 рублей. Выдаются пакетом из 5 фрибетов по 1000 рублей.
  • 3000 рублей. Предоставляются 3 фрибетами по 1000 рублей.
  • 2000 рублей. Выдаются 2 фрибетами по 1000 рублей.
  • 1000 рублей. Выдаются 2 фрибетами по 500 купонов.
  • 500 рублей. Выдается 1 фрибет номиналом 500 рублей.
  • 300 рублей. Выдается 1 фрибет номиналом 300 рублей.

В акции используется алгоритм распределения призов, который зависит от того, каким по счету участник нажал кнопку «Крутить» в «Колесе удачи».

Как отыграть бонус Fonbet до 50 000 рублей за ставки на киберспорт

Свернуть

У игрока есть 7 суток, чтобы поставить фрибет. Просроченный бонус становится недействительным. Отыгрыш возможен только на одиночных пари с любыми коэффициентами.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от БК Fonbet

Свернуть

Полное описание бонуса расположено далее.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

23.11.2025 (09:59 МСК)

У БК BetBoom также начинается большая гонка по ставкам на PGL Wallachia S6. Самые активные участники получат фрибеты до 150 000 рублей.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Колесо удачи открывается всего через 15 минут после расчета ставки➖ Промо действует всего до 23 ноября
➕ Разделение бонуса на несколько фрибетов 

Заключение

Свернуть

В Бухаресте стартуют финальные игры PGL Wallachia S6. «Фонбет» предлагает фанатам киберспорта привычный формат участия. Каждый игрок гарантированно получает фрибет при активации промокода.

Валентин Васильев

