Промокод от БК Fonbet: фрибеты до 50 000 рублей за ставки на киберспорт

Чтобы стать участником акции, следуйте основным правилам:

1. Получите доступ к аккаунту «Фонбет» — через вход или регистрацию.

2. Перейдите в раздел бонусов и активируйте промокод PGL.

3. Заключите одиночную или экспресс-ставку от 1000 рублей на киберспортивный матч с коэффициентом от 1.50.

4. После расчета пари откройте «Колесо удачи» и запустите розыгрыш.

В рамках акции каждый участник может принять участие только 1 раз. Всего предусмотрено 10 уровней призов.

50 000 рублей. Выдаются пакетом из 5 фрибетов по 10 000 рублей.

30 000 рублей. Выдаются набором из 6 фрибетов по 5000 рублей.

20 000 рублей. Выдаются 4 фрибетами по 5000 купонов.

10 000 рублей. Выдаются 5 фрибетами по 2000 рублей.

5000 рублей. Выдаются пакетом из 5 фрибетов по 1000 рублей.

3000 рублей. Предоставляются 3 фрибетами по 1000 рублей.

2000 рублей. Выдаются 2 фрибетами по 1000 рублей.

1000 рублей. Выдаются 2 фрибетами по 500 купонов.

500 рублей. Выдается 1 фрибет номиналом 500 рублей.

300 рублей. Выдается 1 фрибет номиналом 300 рублей.

В акции используется алгоритм распределения призов, который зависит от того, каким по счету участник нажал кнопку «Крутить» в «Колесе удачи».