БК Фонбет: промокод на розыгрыш футболки ФК Ростов

Приз выдается исключительно после завершения всех обязательных действий:

1. Войти в аккаунт «Фонбет» или зарегистрироваться.

2. Ввести промокод ДОН в разделе «Бонусы и акции» либо при регистрации.

3. Сделать ставку на футбольный матч на сумму от 1000 рублей.

Коэффициенты и тип пари в правилах не оговариваются. Розыгрыш футболки состоится 20 ноября, после чего победитель будет оповещен сообщением в личном кабинете.