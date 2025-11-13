БК Фонбет: промокод на розыгрыш футболки ФК Ростов

Партнерский проект
БК «Фонбет» вместе с клубом «Ростов» предлагает розыгрыш официальной игровой майки с автографами игроков. Чтобы участвовать, игрокам достаточно активировать промокод ДОН и сделать ставку от 1000 рублей на футбольный матч.
Приз выдается исключительно после завершения всех обязательных действий:
1. Войти в аккаунт «Фонбет» или зарегистрироваться.
2. Ввести промокод ДОН в разделе «Бонусы и акции» либо при регистрации.
3. Сделать ставку на футбольный матч на сумму от 1000 рублей.
Коэффициенты и тип пари в правилах не оговариваются. Розыгрыш футболки состоится 20 ноября, после чего победитель будет оповещен сообщением в личном кабинете.
Футболка не нуждается в отыгрыше. Победитель получит приз по любому адресу в пределах РФ.
Таблица охватывает все необходимые условия.
Максимальный размер бонуса
Майка ФК Ростов
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
20.11.2025 (12:00 МСК)
Клиенты БК также могут принять участие в конкурсе на лучший образ Александра Овечкина. Победитель получит уникальную фигурку хоккеиста, которой больше не будет ни у кого.
Плюсы
Минусы
|➕ Эксклюзивный приз — игровая футболка с автографами игроков
|➖ Требуется ставка от 1000 рублей
|➕ Участвовать могут как новые, так и действующие клиенты БК Фонбет
У фанатов «Ростова» есть шанс стать обладателем официальной майки с автографами игроков команды. Такой приз станет настоящей коллекционной ценностью.