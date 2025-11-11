Собери своего Ови от БК Фонбет: розыгрыш коллекционной фигурки Александра Овечкина

Партнерский проект
БК «Фонбет» продолжает радовать поклонников хоккея новой акцией в рамках «Великой погони». Игрокам предлагают собрать собственный образ Александра Овечкина с помощью специального кастомизатора и сделать ставку на хоккей от 500 рублей. Среди участников будет разыграна мини-фигурка легендарного форварда, выполненная по мотивам созданного ими образа.
Получить приз можно лишь после выполнения всех требований:
1. Откройте счет в букмекерской компании «Фонбет».
2. Зайдите на промостраницу и активируйте участие.
3. Подберите уникальный стиль и дизайн фигурки Овечкина в онлайн-конструкторе.
4. Совершите пари на хоккей на сумму не менее 500 рублей с основного счета.
Розыгрыш состоится 28 ноября. Победителя выберут случайным образом с помощью генератора чисел. Наградой станет коллекционная фигурка Александра Овечкина, созданная в эксклюзивном дизайне по мотивам выбранного болельщиком образа.
Отыгрывать приз не потребуется. «Фонбет» отправит фигурку победителю по любому указанному адресу в пределах России.
Таблица включает в себя полные данные об условиях участия.
Максимальный размер бонуса
Коллекционная фигурка Александра Овечкина
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
23.11.2025 (23:59 МСК)
Клиенты букмекерской компании могут присоединиться к интерактивной игре OVI TG CUP. В ней команды соревнуются в точности, стремясь забросить как можно больше шайб. Участников с лучшими результатами ждет эксклюзивный мерч от Александра Овечкина и БК «Фонбет».
Плюсы
Минусы
|➕ Уникальный подарок для фанатов хоккея — коллекционная фигурка Александра Овечкина
|➖ Приз всего в 1 экземпляре
|➕ Простой формат участия
Победитель может быть уверен, что такой фигурки, как у него, больше не будет ни у кого в мире. Для истинных поклонников Александра Овечкина приз станет особенным и памятным сувениром.