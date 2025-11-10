OVI TG CUP от БК Фонбет: мерч Александра Овечкина за участие в игре

Партнерский проект
БК Fonbet запускает командный турнир OVI TG CUP Team Championship. Каждый участник может создать собственную команду и зарабатывать очки за заброшенные шайбы. Главные призы — стильные черные куртки, футболки и бейсболки бренда OVIGR8.
Призы доступны только при полном выполнении всех условий акции:
1. Завести аккаунт в Fonbet, если он еще не открыт.
2. Создать команду через приложение @ovi8bot или присоединиться к уже существующей.
3. Подписаться на официальный Telegram-канал Александра Овечкина.
4. Убедиться, что в команде не более 6 участников.
5. Использовать 25 попыток для забрасывания шайбы. Новые пробы даются каждые 20 часов.
Рейтинг команд формируется по общему числу шайб, заброшенных всеми участниками. Команды с наибольшей суммой попаданий займут призовые места. Турнир завершится 20 ноября.
Место
Приз
Количество
1
Черные пуховые куртки бренда OVIGR8
6
2
Черные футболки бренда OVIGR8
6
3
Черные бейсболки бренда OVIGR8
6
Отыгрывать призовые вещи не нужно. Букмекерская компания сразу же свяжется с победителями, чтобы передать им подарки.
Таблица содержит систематизированные сведения о ходе и условиях акции.
Максимальный размер бонуса
Эксклюзивный мерч
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
20.11.2025 (19:00 МСК)
На протяжении всего сезона Fonbet организует турнир по хоккейным ставкам. Главный приз — фрибет на 300 000 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Акция доступна без необходимости делать ставки и вносить депозит
|➖ Победа зависит от командного рейтинга, индивидуальные усилия могут не привести к призу
|➕ Брендированная одежда OVIGR8 для лучших команд
Fonbet и его амбассадор Александр Овечкин снова проводят розыгрыш. В турнире будет интересно участвовать вместе с друзьями. Если собрать знакомых не удается, можно присоединиться к другим командам. Для участия не требуется делать ставки или пополнять депозит — учитываются только заброшенные шайбы.