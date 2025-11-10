OVI TG CUP от БК Фонбет: мерч Александра Овечкина за участие в игре

Призы доступны только при полном выполнении всех условий акции:

1. Завести аккаунт в Fonbet, если он еще не открыт.

2. Создать команду через приложение @ovi8bot или присоединиться к уже существующей.

3. Подписаться на официальный Telegram-канал Александра Овечкина.

4. Убедиться, что в команде не более 6 участников.

5. Использовать 25 попыток для забрасывания шайбы. Новые пробы даются каждые 20 часов.

Рейтинг команд формируется по общему числу шайб, заброшенных всеми участниками. Команды с наибольшей суммой попаданий займут призовые места. Турнир завершится 20 ноября.