Промокод от БК Фонбет: VIP-билеты на матчи московских команд за ставку на Кубок России

Приз становится доступен только после активации промокода и выполнения всех шагов:

1. Авторизоваться в аккаунте Fonbet или пройти регистрацию, если профиля еще нет.

2. Открыть раздел «Бонусы и акции» и активировать промокод МОСКВА.

3. Оформить ставку от 1000 рублей на событие Кубка России до 23 ноября.

Тип пари и требуемые коэффициенты в условиях акции не уточняются. Число будущих победителей также остается неизвестным. Организатор объявит результаты 23 ноября, после чего обладатели приза смогут посетить 3 столичных матча Кубка России: