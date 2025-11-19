Промокод от БК Фонбет: VIP-билеты на матчи московских команд за ставку на Кубок России

Партнерский проект
Букмекерская компания Fonbet запустила специальное предложение для любителей отечественного футбола. В рамках акции пользователи получают шанс выиграть абонемент на посещение 3 московских матчей FONBET Кубка России. Для участия необходимо активировать промокод МОСКВА и сделать ставку от 1000 рублей.
Приз становится доступен только после активации промокода и выполнения всех шагов:
1. Авторизоваться в аккаунте Fonbet или пройти регистрацию, если профиля еще нет.
2. Открыть раздел «Бонусы и акции» и активировать промокод МОСКВА.
3. Оформить ставку от 1000 рублей на событие Кубка России до 23 ноября.
Тип пари и требуемые коэффициенты в условиях акции не уточняются. Число будущих победителей также остается неизвестным. Организатор объявит результаты 23 ноября, после чего обладатели приза смогут посетить 3 столичных матча Кубка России:
VIP-проходы на стадион не предусматривают каких-либо условий отыгрыша. Обладатели приза смогут смотреть матчи из теплых мест на центральной трибуне. Обслуживание и кейтеринг уже включены в программу посещения.
Таблица включает в себя весь перечень обязательных условий.
Максимальный размер бонуса
VIP-билеты на 3 матча Кубка России
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
23.11.2025 (12:00 МСК)
В официальном телеграм-канале БК «Фонбет» запущен бездепозитный розыгрыш геймерской мыши Jimpphat и фрибетов номиналом до 10 000 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность посетить несколько топовых московских матчей
|➖ Для участия нужно сделать ставку от 1000 рублей
|➕ Простые условия
Акция будет особенно интересна жителям Москвы или болельщикам, готовым приехать в столицу 26–27 ноября. Победитель сможет устроить себе мини-футбольный марафон, наслаждаясь матчами из удобных VIP-мест.