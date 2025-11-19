Ведомости
Промокод от БК Фонбет: VIP-билеты на матчи московских команд за ставку на Кубок России

Букмекерская компания Fonbet запустила специальное предложение для любителей отечественного футбола. В рамках акции пользователи получают шанс выиграть абонемент на посещение 3 московских матчей FONBET Кубка России. Для участия необходимо активировать промокод МОСКВА и сделать ставку от 1000 рублей.

Как получить промокод на посещение московских игр Кубка России от БК Фонбет за ставку на футбол

Приз становится доступен только после активации промокода и выполнения всех шагов:

1. Авторизоваться в аккаунте Fonbet или пройти регистрацию, если профиля еще нет.

2. Открыть раздел «Бонусы и акции» и активировать промокод МОСКВА.

3. Оформить ставку от 1000 рублей на событие Кубка России до 23 ноября.

Тип пари и требуемые коэффициенты в условиях акции не уточняются. Число будущих победителей также остается неизвестным. Организатор объявит результаты 23 ноября, после чего обладатели приза смогут посетить 3 столичных матча Кубка России:

 

  • ЦСКА — «Динамо» (Махачкала), 26 ноября, 18:00.
  • «Локомотив» — «Спартак», 26 ноября, 20:30.
  • «Динамо» (Москва) — «Зенит», 27 ноября, 20:30.

Как отыграть билеты на Кубок России от Фонбет

VIP-проходы на стадион не предусматривают каких-либо условий отыгрыша. Обладатели приза смогут смотреть матчи из теплых мест на центральной трибуне. Обслуживание и кейтеринг уже включены в программу посещения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

Таблица включает в себя весь перечень обязательных условий.

Максимальный размер бонуса

VIP-билеты на 3 матча Кубка России

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

23.11.2025 (12:00 МСК)

В официальном телеграм-канале БК «Фонбет» запущен бездепозитный розыгрыш геймерской мыши Jimpphat и фрибетов номиналом до 10 000 рублей.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Возможность посетить несколько топовых московских матчей➖ Для участия нужно сделать ставку от 1000 рублей
➕ Простые условия  

Заключение

Акция будет особенно интересна жителям Москвы или болельщикам, готовым приехать в столицу 26–27 ноября. Победитель сможет устроить себе мини-футбольный марафон, наслаждаясь матчами из удобных VIP-мест.

Валентин Васильев

