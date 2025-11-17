БК Фонбет: фрибеты до 10 000 рублей и мышка Jimpphat за подписку на Telegram-каналы

Партнерский проект
БК «Фонбет» подготовила новый конкурс. В рамках акции разыгрываются фрибеты, редкие игровые скины и фирменная мышь Jimpphat Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta. Чтобы стать участником, достаточно подписаться на 2 Telegram-канала.
Действовать нужно следующим образом:
1. Создать аккаунт в БК «Фонбет», если его еще нет.
2. Присоединиться к FONBET Esports и MOUZ.
3. Найти акционный пост и кликнуть по кнопке «Хочу быть как Джими».
В конкурсе будет 10 призовых мест. Итоги организаторы планируют подвести 25 ноября.
Место
Приз
Фрибет
1
Геймерская мышь Jimpphat Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta
10 000 ₽
2
Скины Нож выживания | Кровавая паутина, Перчатки спецназа | Кровавая паутина
5000 ₽
3-10
—
3000 ₽
Фрибет становится доступен сразу после зачисления. Использовать его можно только на одиночные ставки с коэффициентом до 3.00 в течение 1 недели.
В таблице содержится полная информация о предложении.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
25.11.2025 (17:30 МСК)
Фанаты Александра Овечкина имеют возможность присоединиться к акции «Собери своего Ови». Победителю достанется уникальная статуэтка хоккейной звезды.
Плюсы
Минусы
|➕ Призы разноплановые — можно выиграть фрибеты, игровую мышь или тематические скины
|➖ Выиграют только 10 человек
|➕ Несложные условия — достаточно подписаться на 2 Telegram-канала и нажать кнопку в посте
Призов в розыгрыше относительно немного, но каждый из них ценен и интересен. Вместе с мышкой и игровыми скинами участники получают щедрые фрибеты. Для участия не требуется делать ставки или вносить депозит. Процесс простой и занимает всего несколько минут.