Акция «Фонбет»: фрибеты и ценные призы за ставки на овертаймы и буллиты в КХЛ

Партнерский проект
Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.
Компания «Фонбет», являющаяся титульным букмекером Континентальной хоккейной лиги, предлагает делать ставки на этот турнир и участвовать в розыгрыше ценных призов и фрибетов. В акции предусмотрены три категории розыгрышей: еженедельные, ежемесячные и финальный этап. Участвовать можно одновременно в каждой из них.
Акция доступна для верифицированных клиентов букмекерской конторы. Авторизовавшись, заключайте пари на любую сумму с любым коэффициентом на матчи КХЛ:
Еженедельно и ежемесячно букмекером выбираются акционные ставки участников для награждения.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Призы
по 10 000 рублей в виде фрибета для 10 победителей в рамках еженедельного розыгрыша;
набор призов согласно текущему ежемесячному розыгрышу для одного победителя:
«Месяц 1» – смартфон Apple iPhone, кепка, хоккейный свитер, хоккейная шайба;
«Месяц 2» – портативный проектор, кепка, хоккейный свитер, хоккейная шайба;
«Месяц 3» – поездка на матч «Недели звезд хоккея» в рамках КХЛ на 2 лица, кепка, хоккейный свитер, хоккейная шайба;
«Месяц 4» – планшетный компьютер, кепка, хоккейный свитер, хоккейная шайба;
«Месяц 5» – смарт-часы, кепка, хоккейный свитер, хоккейная шайба;
«Месяц 6» – поездка на матч финала КХЛ на 2 лица, кепка, хоккейный свитер, хоккейная шайба;
«Месяц 7» – поездка на матч финала КХЛ на 2 лица, кепка, хоккейный свитер, хоккейная шайба;
«Месяц 8» – портативная игровая приставка, кепка, хоккейный свитер, хоккейная шайба.
В финале сезона определят одного обладателя подарочного бокса со следующими призами:
смартфон Apple iPhone;
портативный проектор;
планшетный компьютер;
смарт-часы;
портативная игровая приставка;
кепка, хоккейный свитер, хоккейная шайба.
Фрибет можно использовать в течение семи дней для заключения пари на любое событие с коэффициентом от 1,80 до 3,00. Если ваше пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.
Принимать участие в розыгрыше можно неоднократно, но не более одного раза в рамках 24-часового цикла.
Акция продлится до 15 апреля включительно. Не позднее этого срока будут распределены и начислены все бонусы.
+ Акция доступна для всех клиентов компании
+ Розыгрыш призов каждую неделю
+ Богатый призовой фонд
- Бонусы распределяются случайно
- Ограничения для ставок, участвующих в розыгрыше
Отличная возможность для любителей хоккея не просто развлекаться с помощью ставок, но и получить ценные призы и солидные фрибеты. Особенно актуально в период борьбы за Кубок Гагарина!
Партнерский проект