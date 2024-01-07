Акция «Фонбет»: фрибеты и ценные призы за ставки на овертаймы и буллиты в КХЛ

Акция доступна для верифицированных клиентов букмекерской конторы. Авторизовавшись, заключайте пари на любую сумму с любым коэффициентом на матчи КХЛ:

в лайве на события в овертайме или послематчевых буллитных серий;

в прематче в категории «Победитель определится»;

экспресс-ставки, в которых как минимум одно событие на овертайм или послематчевые буллитные серии.

Еженедельно и ежемесячно букмекером выбираются акционные ставки участников для награждения.

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Призы

по 10 000 рублей в виде фрибета для 10 победителей в рамках еженедельного розыгрыша;

набор призов согласно текущему ежемесячному розыгрышу для одного победителя:

«Месяц 1» – смартфон Apple iPhone, кепка, хоккейный свитер, хоккейная шайба;

«Месяц 2» – портативный проектор, кепка, хоккейный свитер, хоккейная шайба;

«Месяц 3» – поездка на матч «Недели звезд хоккея» в рамках КХЛ на 2 лица, кепка, хоккейный свитер, хоккейная шайба;

«Месяц 4» – планшетный компьютер, кепка, хоккейный свитер, хоккейная шайба;

«Месяц 5» – смарт-часы, кепка, хоккейный свитер, хоккейная шайба;

«Месяц 6» – поездка на матч финала КХЛ на 2 лица, кепка, хоккейный свитер, хоккейная шайба;

«Месяц 7» – поездка на матч финала КХЛ на 2 лица, кепка, хоккейный свитер, хоккейная шайба;

«Месяц 8» – портативная игровая приставка, кепка, хоккейный свитер, хоккейная шайба.

В финале сезона определят одного обладателя подарочного бокса со следующими призами:

смартфон Apple iPhone;

портативный проектор;

планшетный компьютер;

смарт-часы;

портативная игровая приставка;

кепка, хоккейный свитер, хоккейная шайба.

Фрибет можно использовать в течение семи дней для заключения пари на любое событие с коэффициентом от 1,80 до 3,00. Если ваше пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.

Принимать участие в розыгрыше можно неоднократно, но не более одного раза в рамках 24-часового цикла.

Акция продлится до 15 апреля включительно. Не позднее этого срока будут распределены и начислены все бонусы.