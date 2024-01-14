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14 января 8:12ГлавнаяБонусы
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Бонусы «Леон»: розыгрыш 300 000 рублей фрибетами за ставки на хоккей

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Смотреть хоккей стало еще интереснее!
Валентин Васильев
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Букмекерская контора «Леон» предлагает любителям хоккея поучаствовать в розыгрыше 300 тысяч рублей. Специальная акция проходит в семь заходов (марафонов) со своими собственными условиями и призовой фонд.

Как принять участие?

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Предложение актуально для зарегистрированных и верифицированных пользователей. Соответственно, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте БК «Леон». А далее проходите недельные этапы розыгрыша с 11 января по 28 февраля:

  • Тур 1 – с 11 по 17 января;
  • Тур 2 – с 18 по 24 января;
  • Тур 3 – с 25 по 31 января;
  • Тур 4 – с 1 по 7 февраля;
  • Тур 5– с 8 по 14 февраля;
  • Тур 6 – с 15 по 21 февраля;
  • Тур 7 – с 22 по 28 февраля.

За прохождение каждого этапа участникам начисляются очки. 100 самых удачливых игроков станут победителями розыгрыша и разделят между собой призовой фонд в размере 300 000 ₽ в виде фрибетов:

  • 1-е место: 2 фрибета по 25 000 ₽;
  • 2-е место: 2 фрибета по 20 000 ₽;
  • 3-е место: 2 фрибета по 15 000 ₽;
  • 4-5-е места: 10 000 ₽ в виде фрибета каждому;
  • 6-10-е места: 5000 ₽ в виде фрибета каждому;
  • 11-20-е места: 2500 ₽ в виде фрибета каждому;
  • 21-40-е места: 2000 ₽ в виде фрибета каждому;
  • 41-60-е места: 1500 ₽ в виде фрибета каждому;
  • 61-100-е места: 1000 ₽ в виде фрибета каждому.

Фрибет можно использовать в течение 7 дней для заключения любого пари на любое событие с коэффициентом от 1,30 и выше. Если ваша ставка выиграет, вы получите чистый выигрыш. Чтобы перевести средства на основной счет, нужно перейти в свой личный кабинет и нажать кнопку «Забрать» в разделе «Мои бонусы».

Плюсы и минусы

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+ Предложение доступно для всех клиентов букмекера

+ Достойный призовой фонд

+ Отсутствуют дополнительные требования для получения выигрыша

- Многоступенчатая акция.

Заключение

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Букмекерская контора «Леон» дает отличную возможность украсить просмотр хоккея в преддверии Нового года. Ставки на НХЛ, КХЛ, молодежный чемпионат мира и другие турниры могут принести не только классический выигрыш, но и приз в рамках акции.

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