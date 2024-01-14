Бонусы «Леон»: розыгрыш 300 000 рублей фрибетами за ставки на хоккей

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Букмекерская контора «Леон» предлагает любителям хоккея поучаствовать в розыгрыше 300 тысяч рублей. Специальная акция проходит в семь заходов (марафонов) со своими собственными условиями и призовой фонд.
Предложение актуально для зарегистрированных и верифицированных пользователей. Соответственно, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте БК «Леон». А далее проходите недельные этапы розыгрыша с 11 января по 28 февраля:
За прохождение каждого этапа участникам начисляются очки. 100 самых удачливых игроков станут победителями розыгрыша и разделят между собой призовой фонд в размере 300 000 ₽ в виде фрибетов:
Фрибет можно использовать в течение 7 дней для заключения любого пари на любое событие с коэффициентом от 1,30 и выше. Если ваша ставка выиграет, вы получите чистый выигрыш. Чтобы перевести средства на основной счет, нужно перейти в свой личный кабинет и нажать кнопку «Забрать» в разделе «Мои бонусы».
+ Предложение доступно для всех клиентов букмекера
+ Достойный призовой фонд
+ Отсутствуют дополнительные требования для получения выигрыша
- Многоступенчатая акция.
Букмекерская контора «Леон» дает отличную возможность украсить просмотр хоккея в преддверии Нового года. Ставки на НХЛ, КХЛ, молодежный чемпионат мира и другие турниры могут принести не только классический выигрыш, но и приз в рамках акции.
Партнерский проект