Бонусы «Леон»: розыгрыш 300 000 рублей фрибетами за ставки на хоккей

Предложение актуально для зарегистрированных и верифицированных пользователей. Соответственно, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте БК «Леон». А далее проходите недельные этапы розыгрыша с 11 января по 28 февраля:

Тур 1 – с 11 по 17 января;

Тур 2 – с 18 по 24 января;

Тур 3 – с 25 по 31 января;

Тур 4 – с 1 по 7 февраля;

Тур 5– с 8 по 14 февраля;

Тур 6 – с 15 по 21 февраля;

Тур 7 – с 22 по 28 февраля.

За прохождение каждого этапа участникам начисляются очки. 100 самых удачливых игроков станут победителями розыгрыша и разделят между собой призовой фонд в размере 300 000 ₽ в виде фрибетов:

1-е место: 2 фрибета по 25 000 ₽;

2-е место: 2 фрибета по 20 000 ₽;

3-е место: 2 фрибета по 15 000 ₽;

4-5-е места: 10 000 ₽ в виде фрибета каждому;

6-10-е места: 5000 ₽ в виде фрибета каждому;

11-20-е места: 2500 ₽ в виде фрибета каждому;

21-40-е места: 2000 ₽ в виде фрибета каждому;

41-60-е места: 1500 ₽ в виде фрибета каждому;

61-100-е места: 1000 ₽ в виде фрибета каждому.

Фрибет можно использовать в течение 7 дней для заключения любого пари на любое событие с коэффициентом от 1,30 и выше. Если ваша ставка выиграет, вы получите чистый выигрыш. Чтобы перевести средства на основной счет, нужно перейти в свой личный кабинет и нажать кнопку «Забрать» в разделе «Мои бонусы».